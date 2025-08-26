Carlos Alcaraz je vzbujal pozornost z novo pričesko

Carlos Alcaraz je z novo pričesko uspešno začel nastope na odprtem prvenstvu ZDA. Španec je gladko, s 6:4, 7:5, 6:4 po dobrih dveh urah igre izločil Američana Reillyja Opelko. Zato pa je že v prvem krogu zadnjega teniškega velikega slama v sezoni obstala domača junakinja Venus Williams in nastop končala v solzah.

Alcaraz je na dan svojega prvega nastopa na OP ZDA vse presenetil z zelo kratko pričesko. »Imel sem frizuro, s katero sem se mučil, bila je predolga,« je Alcaraz v kratkem pogovoru pred tekmo povedal golfskemu zvezdniku Roryju McIlroyu.

»Že pred turnirjem sem se želel ostriči, moj brat pa je malo slabo razumel nastavek na brivniku. Preprosto mi je odstrigel lase. Potem pa je edini način, da to popraviš, ta, da si lase obriješ. A ni tako hudo, se mi zdi.«

Zmagovalec OP Francije Alcaraz se bo v drugem krogu pomeril z italijanskim avtsajderjem Mattio Belluccijem. Pred letom dni se Alcaraz presenetljivo ni uvrstil v drugi krog zadnjega turnirja za grand slam v sezoni. Leta 2022 pa je v New Yorku osvojil prvega od svojih petih naslovov za veliki slam.

Ob vrnitvi in porazu je zajokala

Zelo čustveno pa je 28 let po svojem prvencu ter dve leti po zadnjem nastopu v New Yorku svojo predstavo pospremila Venus Williams. Ko so jo po porazu na igrišču vprašali, kaj si želi dokazati, se je 45-letna Američanka pred skoraj 24.000 gledalci na stadionu Arthur Ashe zjokala.

»Zame je šlo za to, da se vrnem na igrišče in si dam priložnost igrati v najboljšem zdravju,« je dejala starejša sestra Serene Williams. »Ko ne igraš zdrav, to visi nad tabo. Ne gre samo za to, kako se počutiš. Lepo je bilo biti svobodnejša.«

Pred tem se je dobro držala proti 11. nosilki Karolini Muchovi, dobila drugi niz, a na koncu je Čehinja zmagala s 3:6, 6:2, 1:6.

Pozneje na novinarski konferenci nekdanja prva igralka sveta ni podrobneje opredelila razlogov za vrnitev, verjetno pa je mislila na svojo zdravstveno anamnezo.

Pri 45 letih in dve leti po zadnjem nastopu na OP ZDA se je Venus Williams vrnila na prizorišče, kjer je prvič igrala pred 28 leti. FOTO: Mike Frey/Imagn Images Via Reuters Connect

Nazadnje je v čustveni objavi razkrila zdravstvene težave pred operacijo maternice lansko poletje.

»Rekli so mi, da me ne morejo operirati. Rekli so mi, da lahko izkrvavim na operacijski mizi. Rekli so mi, naj poiščem nadomestno mater in se odpovem upanju, da bom imela svoje otroke,« je takrat zapisala na Instagramu.

Od operacije, ki je vključevala odstranitev fibroma, je minilo let dni. »Dolga leta sem trpela zaradi hude anemije, izčrpavajočih bolečin, močnih krvavitev in nenavadno pogostih menstrualnih ciklov. To je vplivalo na moj tenis,« je dejala.

Kljub izpadu v prvem krogu pa je Williams navdušila občinstvo, ki se je od nje poslovilo z bučnim aplavzom. Preden so jo preplavila čustva, je z navdušenjem in s smehom analizirala svoj nastop.

»Moj cilj je početi tisto, kar želim. Danes nisem zmagala, ampak sem zelo ponosna na svojo igro,« je dejala. Za zdaj še ne ve, ali bo igrala tudi na turnirjih zunaj ZDA.

Venus Williams je ena najboljših teniških igralk v zgodovini s sedmimi naslovi za grand slam v posamični konkurenci, 14 v dvojicah in dvema v mešanih dvojicah. Je tudi štirikratna olimpijska prvakinja.

Na OP ZDA je zmagala v letih 2000 in 2001. Zahvaljujoč posebnemu povabilu se je veteranka prvič po dveh letih in že 25. – 28 let po svojem prvencu – udeležila OP ZDA.

Slovo zmagovalke OP Avstralije

Po podatkih Mednarodne teniške zveze ITF je najstarejša posameznica na letošnjem turnirju vse od Renee Richards, ki je na OP ZDA leta 1981 nastopila pri 47 letih. »Venus je legenda našega športa,« je dejala Muchova.

V ženskem delu se je poslovila tudi Madison Keys. Ameriško zmagovalko OP Avstralije je ugnala Mehičanka Renata Zarazua, ki je zmagala s 6:7 (10), 7:6 (3), 7:5.

»Danes je bilo prvič po dolgem času, ko so me živci resnično premagali in me je vse skupaj ohromilo,« je po dvoboju dejala Keys.

»Bila sem prepočasna, igre nisem brala tako, kot bi si želela, kar je po mojem mnenju povzročilo veliko slabih odločitev in lenobno delo z nogami,« je dodala šesta nosilka.