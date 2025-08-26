  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Tenis

    Carlos Alcaraz je vzbujal pozornost z novo pričesko

    Drugopostavljeni igralec na odprtem prvesntvu ZDA v tenisu je imel v 1. kolu lahko delo. Venus Williams je pri 45 letih osvojila niz proti Karolini Muchovi.
    Carlos Alcaraz je zanesljivo opravil s prvim tekmecem na OD ZDA, a največ pozornosti je poožela njegova nova pričeska. FOTO: Mike Frey/Imagn Images Via Reuters Connect
    Galerija
    Carlos Alcaraz je zanesljivo opravil s prvim tekmecem na OD ZDA, a največ pozornosti je poožela njegova nova pričeska. FOTO: Mike Frey/Imagn Images Via Reuters Connect
    Š. R., STA
    26. 8. 2025 | 08:30
    26. 8. 2025 | 08:33
    5:25
    A+A-

    Carlos Alcaraz je z novo pričesko uspešno začel nastope na odprtem prvenstvu ZDA. Španec je gladko, s 6:4, 7:5, 6:4 po dobrih dveh urah igre izločil Američana Reillyja Opelko. Zato pa je že v prvem krogu zadnjega teniškega velikega slama v sezoni obstala domača junakinja Venus Williams in nastop končala v solzah.

    Alcaraz je na dan svojega prvega nastopa na OP ZDA vse presenetil z zelo kratko pričesko. »Imel sem frizuro, s katero sem se mučil, bila je predolga,« je Alcaraz v kratkem pogovoru pred tekmo povedal golfskemu zvezdniku Roryju McIlroyu.

    »Že pred turnirjem sem se želel ostriči, moj brat pa je malo slabo razumel nastavek na brivniku. Preprosto mi je odstrigel lase. Potem pa je edini način, da to popraviš, ta, da si lase obriješ. A ni tako hudo, se mi zdi.«

    Zmagovalec OP Francije Alcaraz se bo v drugem krogu pomeril z italijanskim avtsajderjem Mattio Belluccijem. Pred letom dni se Alcaraz presenetljivo ni uvrstil v drugi krog zadnjega turnirja za grand slam v sezoni. Leta 2022 pa je v New Yorku osvojil prvega od svojih petih naslovov za veliki slam.

    Ob vrnitvi in porazu je zajokala

    Zelo čustveno pa je 28 let po svojem prvencu ter dve leti po zadnjem nastopu v New Yorku svojo predstavo pospremila Venus Williams. Ko so jo po porazu na igrišču vprašali, kaj si želi dokazati, se je 45-letna Američanka pred skoraj 24.000 gledalci na stadionu Arthur Ashe zjokala.

    »Zame je šlo za to, da se vrnem na igrišče in si dam priložnost igrati v najboljšem zdravju,« je dejala starejša sestra Serene Williams. »Ko ne igraš zdrav, to visi nad tabo. Ne gre samo za to, kako se počutiš. Lepo je bilo biti svobodnejša.«

    Pred tem se je dobro držala proti 11. nosilki Karolini Muchovi, dobila drugi niz, a na koncu je Čehinja zmagala s 3:6, 6:2, 1:6.

    Pozneje na novinarski konferenci nekdanja prva igralka sveta ni podrobneje opredelila razlogov za vrnitev, verjetno pa je mislila na svojo zdravstveno anamnezo.

    Pri 45 letih in dve leti po zadnjem nastopu na OP ZDA se je Venus Williams vrnila na prizorišče, kjer je prvič igrala pred 28 leti. FOTO: Mike Frey/Imagn Images Via Reuters Connect
    Pri 45 letih in dve leti po zadnjem nastopu na OP ZDA se je Venus Williams vrnila na prizorišče, kjer je prvič igrala pred 28 leti. FOTO: Mike Frey/Imagn Images Via Reuters Connect

    Nazadnje je v čustveni objavi razkrila zdravstvene težave pred operacijo maternice lansko poletje.

    »Rekli so mi, da me ne morejo operirati. Rekli so mi, da lahko izkrvavim na operacijski mizi. Rekli so mi, naj poiščem nadomestno mater in se odpovem upanju, da bom imela svoje otroke,« je takrat zapisala na Instagramu.

    Od operacije, ki je vključevala odstranitev fibroma, je minilo let dni. »Dolga leta sem trpela zaradi hude anemije, izčrpavajočih bolečin, močnih krvavitev in nenavadno pogostih menstrualnih ciklov. To je vplivalo na moj tenis,« je dejala.

    Kljub izpadu v prvem krogu pa je Williams navdušila občinstvo, ki se je od nje poslovilo z bučnim aplavzom. Preden so jo preplavila čustva, je z navdušenjem in s smehom analizirala svoj nastop.

    »Moj cilj je početi tisto, kar želim. Danes nisem zmagala, ampak sem zelo ponosna na svojo igro,« je dejala. Za zdaj še ne ve, ali bo igrala tudi na turnirjih zunaj ZDA.

    Venus Williams je ena najboljših teniških igralk v zgodovini s sedmimi naslovi za grand slam v posamični konkurenci, 14 v dvojicah in dvema v mešanih dvojicah. Je tudi štirikratna olimpijska prvakinja.

    Na OP ZDA je zmagala v letih 2000 in 2001. Zahvaljujoč posebnemu povabilu se je veteranka prvič po dveh letih in že 25. – 28 let po svojem prvencu – udeležila OP ZDA.

    Slovo zmagovalke OP Avstralije

    Po podatkih Mednarodne teniške zveze ITF je najstarejša posameznica na letošnjem turnirju vse od Renee Richards, ki je na OP ZDA leta 1981 nastopila pri 47 letih. »Venus je legenda našega športa,« je dejala Muchova.

    V ženskem delu se je poslovila tudi Madison Keys. Ameriško zmagovalko OP Avstralije je ugnala Mehičanka Renata Zarazua, ki je zmagala s 6:7 (10), 7:6 (3), 7:5.

    »Danes je bilo prvič po dolgem času, ko so me živci resnično premagali in me je vse skupaj ohromilo,« je po dvoboju dejala Keys.

    »Bila sem prepočasna, igre nisem brala tako, kot bi si želela, kar je po mojem mnenju povzročilo veliko slabih odločitev in lenobno delo z nogami,« je dodala šesta nosilka.

    Sorodni članki

    Šport  |  Tenis
    OP ZDA

    Novak Đoković se je boril tudi z živci

    Srbski teniški zvezdnik je na odprtem prvenstvu ZDA uspešno začel lov na 25. lovoriko na turnirjih za grand slam.
    25. 8. 2025 | 08:41
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Sedem veličastnih

    Federer v družbi milijarderjev

    Premoženje upokojenega teniškega asa je po oceni poslovnega dnevnika Forbes vredno 1,1 milijarde dolarjev oziroma 940 milijonov evrov.
    24. 8. 2025 | 12:54
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Tenis

    Žreb v New Yorku poskrbel za dramo pred začetkom turnirja

    Usoda je v isti del žreba uvrstila Carlosa Alcaraza in Novaka Đokovića. Tudi v ženski konkurenci se pripravlja obračun favoritinj.
    21. 8. 2025 | 21:35
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    Umrl priznan porodničar, zavzemal se je za rojstva v domači sobi

    Star je bil 95 let in bil dejaven praktično vse do zadnjega. Leta 2018 je spregovoril tudi za Delo.
    24. 8. 2025 | 11:30
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Avtomobilske naročnine

    V lastnem avtomobilu boste morali za tople sedeže plačevati mesečno naročnino

    Proizvajalci z digitalnimi ključavnicami zaklepajo že kupljeno opremo, kar sproža val upora voznikov.
    Žan Urbanija 25. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Nova Slovenija

    Glavni tajnik NSi: Ne morem reči nič drugega, kot da se gredo lov na čarovnice

    Z glavnim tajnikom Robertom Ilcem o stanju politike, kje je NSi in kakšen odnos ima s SDS in Svobodo.
    Barbara Eržen 25. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025: Martin Krampelj

    Trener je priletel z zasebnim letalom, da bi ga videl na igrišču

    Martin Krampelj je prijetno presenečenje letošnjih priprav in dobrodošla okrepitev reprezentance pod obročem.
    Drago Perko 25. 8. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

    Če imate občutek, da vas tišči za kolenom in pri tem čutite tudi bolečine, ki se poslabšajo po dolgotrajnem stanju ali hoji, potem imate morda Bakerjevo cisto.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:13
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako v nekaj dneh do ortopeda in drugih specialistov?

    Iskanje pravega specialista in pravočasnega termina je lahko zelo stresno. Z dobro strokovno podporo se pot do zdravljenja občutno skrajša.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

    Ko osrednjo Evropo zajame mraz, se Kanarski otoki kopajo v soncu in prijetnih temperaturah.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 12:34
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Evropa vse bolj privlačna za mednarodni kapital

    Evropski vlagatelji so še posebej aktivni v panogah, kjer konsolidacija prinaša strateške prednosti, kot sta bančništvo in zavarovalništvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Regtech bankam pomaga obvladovati poslovanje

    Banke so samo lani plačale 19,3 milijarde dolarjev kazni zaradi neizpolnjevanja zahtev regulatorjev.
    Milka Bizovičar 26. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Intervju

    Čez dve leti se zeleni prehod lahko ustavi

    Največ bi za priključevanje obnovljivih virov naredili z uvedbo omrežnine za zakupljeno, a neuporabljeno moč, pravi Ivan Šmon.
    Borut Tavčar 23. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Kje so še neizkoriščene priložnosti za rast izvoza

    Za podjetja sta nujni sposobnost hitre prilagoditve in čimprejšnja diferenciacija, tako geografsko kot po namembnih trgih.
    Marjana Kristan Fazarinc 22. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    OP ZDACarlos AlcarazVenus WilliamsNew York

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Triler v Newcastlu

    Zapravili več kot 300 milijonov evrov, rešitelj pa je bil najstnik

    Angleški nogomdetni prvak Liverpool je na gostovanju zapravil prednost z 2:0, na koncu pa v 100. minuti z igralcem več le prišel do druge prvenstvene zmage.
    26. 8. 2025 | 08:49
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Razno
    Pesnica

    Pogumna, radoživa in igriva

    Častna gostja Dnevov poezije in vina na Ptuju Gioconda Belli je prehodila dolgo pot od privilegirane elite, prek revolucije, do političnega eksila.
    Peter Rak 26. 8. 2025 | 08:34
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Legenda se je vrnil in izgubila

    Carlos Alcaraz je vzbujal pozornost z novo pričesko

    Drugopostavljeni igralec na odprtem prvesntvu ZDA v tenisu je imel v 1. kolu lahko delo. Venus Williams je pri 45 letih osvojila niz proti Karolini Muchovi.
    26. 8. 2025 | 08:30
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025: Strokovno vodstvo

    Šele doma je spoznal, kakšna čast ga je doletela

    V slovenski košarkarski reprezentanci se razvija obetavna generacija slovenskih trenerjev, na kar kažejo tudi rezultati mlajših selekcij.
    Drago Perko 26. 8. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Donald Trump odpustil guvernerko Feda, zlato spet naraslo

    Gre za prvi primer v 111-letni zgodovini Feda, da je predsednik odstavil enega izmed guvernerjev.
    26. 8. 2025 | 06:48
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Legenda se je vrnil in izgubila

    Carlos Alcaraz je vzbujal pozornost z novo pričesko

    Drugopostavljeni igralec na odprtem prvesntvu ZDA v tenisu je imel v 1. kolu lahko delo. Venus Williams je pri 45 letih osvojila niz proti Karolini Muchovi.
    26. 8. 2025 | 08:30
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025: Strokovno vodstvo

    Šele doma je spoznal, kakšna čast ga je doletela

    V slovenski košarkarski reprezentanci se razvija obetavna generacija slovenskih trenerjev, na kar kažejo tudi rezultati mlajših selekcij.
    Drago Perko 26. 8. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Donald Trump odpustil guvernerko Feda, zlato spet naraslo

    Gre za prvi primer v 111-letni zgodovini Feda, da je predsednik odstavil enega izmed guvernerjev.
    26. 8. 2025 | 06:48
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

    V čudovitem okolju parka Brdo pri Kranju bo 13. septembra že 13. Triglav tek. Tudi letos si lahko obetamo izjemen športno-družabni dogodek z dobrodelno noto.
    Promo Delo 20. 8. 2025 | 08:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tako boste nakupovali preudarno in prihranili denar

    Ob koncu poletja, po izdatkih za dopust in nakupljenih potrebščinah za novo šolsko leto, se marsikdo sooča z omejenim proračunom.
    Promo Delo 21. 8. 2025 | 08:31
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

    Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025 v Kranj premierno prinaša poslovno etapo Business Ride, 34 kilometrov dolgo preizkušnjo za dvojice.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 10:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

    Metrobov strokovnjak Vanes Husić svetuje, kako z nego, presajanjem in pravilnim gnojenjem poskrbimo za lepe in rodne citruse v posodah.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 09:08
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo