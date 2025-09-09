Alcaraz še pred vrnitvijo v domovino ob dva milijona evrov

Španski teniški as Carlos Alcaraz je proti Janniku Sinnerju vpisal drugo zmago na OP ZDA in prejel ček z rekordno vsoto 4,25 milijona evrov. To je največja nagrada, ki jo je kateri koli teniški turnir doslej ponudil, in je bila povečana za kar 39 odstotkov glede na prejšnje leto.

Toda Alcaraz bo domov v Španijo prinesel zgolj polovico te vsote, saj bo moral plačati znatne davke v ZDA. Kot tuji državljan bo podvržen najvišjemu davčnemu razredu, ki znaša 37 odstotkov. To pomeni, da bo moral plačati približno 1,58 milijona evrov, še preden zapusti Ameriko. Poleg tega bo moral plačati tudi davek v zvezni državi New York, ki ima eno najvišjih stopenj davka v ZDA, in sicer 9,65 odstotka za zaslužke med enim in petimi milijoni dolarjev.

Carlos alcaraz in Arina Sabalenka sta zmagovalca letošnjega OP ZDA. FOTO: FOTO: Clive Brunskill/AFP

Torej bo mladi zvezdnik domov prinesel 2,31 milijona evrov, od tega pa bo pokril še običajne stroške, kot so plačilo menedžerju, trenerjem, namestitev in potni stroški. Na srečo za Alcaraza pa obstaja dvostranski davčni sporazum med Španijo in ZDA, ki preprečuje dvojno obdavčitev, tako da mu ne bo treba plačati še davka v domovini.

Sicer pa je Alcaraz samo z nagradami v tem letu zaslužil 13,3 milijona evrov, v profesionalni karieri, ki se je začela leta 2018, pa je doslej prejel okrog 46 milijonov evrov.