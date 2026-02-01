Carlos Alcaraz najmlajši teniški igralec z vsemi velikimi slami

Španec Carlos Alcaraz je zmagovalec uvodnega teniškega turnirja za veliki slam v letu 2026. V finalu odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu je prvi nosilec premagal Srba Novaka Đokovića z 2:6, 6:3, 6:3, 7:5. S prvo zmago v Avstraliji je tudi prišel do uspehov na vseh turnirjih za grand slam.

Alcaraz je v Melbournu osvojil zadnji turnir za grand slam, ki mu je v zbirki uspehov še manjkal. Zdaj je skupno pri sedmih lovorikah na tekmovanjih velike četverice; letošnji Melbourne je dodal zmagam na Rolandu Garrosu (2024, 2025), Wimbledonu (2023, 2024) in New Yorku (2022, 2025).

Z osvojeno lovoriko je 22-letni Španec postal najmlajši igralec v zgodovini z naslovi na vseh turnirjih velike četverice.

Novak Đoković se je odlično upiral kar 16 let maljšemu tekmecu. FOTO: Edgar Su/Reuters

Karierni grand slam je doslej uspel Đokoviću, Špancu Rafaelu Nadalu, Švicarju Rogerju Federerju, Američanu Andreju Agassiju, Avstralcema Royu Emersonu in Rodu Laverju ter Britancu Fredu Perryju in Američanu Donu Budgeu.

Đoković je ostal pri desetih zmagah v Melbournu in 24 naslovih na grand slamih, kjer si v absolutni konkurenci deli prvo mesto z Avstralko Margaret Court. Na rekordno 25. zmago pa čaka že vse od OP ZDA 2023.