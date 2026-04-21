Carlos Alcaraz razmišlja o tem, da bi prečrtal pariški pesek

Teniški zvezdnik Carlos Alcaraz je priznal, da njegov nastop na letošnjem Roland Garrosu ni zagotovljen. Po poškodbi desnega zapestja je odpovedal igranje v Barceloni in nato še na mastersu v Madridu, pred začetkom pariškega grand slama pa ga čakajo dodatni zdravniški pregledi. Prav njihovi izidi bodo po njegovih besedah odločili, ali bo lahko branil naslov na peščenih igriščih v Parizu.

Drugi igralec sveta je ob tem opozoril, da ne želi hiteti z vrnitvijo. »Odločili bodo dodatni pregledi, potem bo jasno, ali bom lahko igral,« je dejal Alcaraz. Dodal je še, da skuša ostati potrpežljiv: »Poskušam ostati potrpežljiv, čeprav bi seveda rad zaigral. Če bom prehiteval stvari, bi me to lahko močno kaznovalo v prihodnosti, zato možnost, da turnir izpustim, vsekakor obstaja.« Reuters poroča, da so pregledi pokazali resnejšo poškodbo, kot so sprva pričakovali, zato je moral izpustiti tudi domači turnir v Madridu.

Roland Garros se bo začel 24. maja, če bi bil Alcaraz zdrav in v dobri formi, bi bil prvi favorit za ubranitev naslova. Njegov glavni protikandidat bo bržčas Jannik Sinner, ki je znova prevzel vodstvo na lestvici ATP.