Carlos Alcaraz v Dohi ekspresno do nove zmage

Španski teniški zvezdnik Carlos Alcaraz je zmagovalec turnirja serije ATP 500 v katarski Dohi. V finalu tekmovanja z nagradnim skladom 2,39 milijona evrov je s 6:2, 6:1 po vsega 50 minutah premagal Francoza Arthurja Filsa in osvojil 26. turnir v karieri. V zelo neenakovrednem finalu je bil 22-letnik iz Murcie razred zase. Prevladoval je tako z osnovne črte kot tudi na mreži, dvoboj pa končal po vsega 50 minutah.

Za prvega igralca lestvice ATP je bila to 26. turnirska zmaga v karieri, igral je v 34. finalu. To sezono je Španec na obeh turnirjih, na katerih je nastopil, slavil. Najboljši je bil tudi na odprtem prvenstvu Avstralije, kjer je dopolnil zbirko zmag na vseh štirih grand slamih.

Sedemkratni zmagovalec turnirjev velike četverice bo imel na ponedeljkovi posodobljeni lestvici več kot 3000 točk naskoka pred drugouvrščenim Italijanom Jannikom Sinnerjem. Slednji je v Dohi izpadel v četrtfinalu.

Za 21-letnega Filsa je bil to peti finale v karieri, drugič je igrišče zapuščal s sklonjeno glavo. Vseeno pa je bil teden za Francoza lepa spodbuda, potem ko je bil zaradi poškodbe odsoten med avgustom lani in začetkom tega meseca, ko se je na igrišča vrnil v Montpellieru s porazom v četrtfinalu. Na lestvici bo v ponedeljek 33. igralec sveta.