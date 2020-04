»Čas je za združitev organizacij ATP in WTA«

»Samo sprašujem se … Morda samo jaz razmišljam, da je napočil trenutek za moški in ženski tenis, da se združita in nadaljujeta naprej po skupni poti?« se je na svojem profilu na tviterju vprašal Roger Federer, eden največjih teniških zvezdnikov tega stoletja.

»Ne govorim o konkurenci na teniškem igrišču ali rivalstvu«

Švicar je nadaljeval, da ne bi bilo slabo, če bi se združili organizaciji, ki predstavljata moški in ženski tenis, torej ATP in WTA. »Predstavljam si združitev WTA in ATP. Ne govorim o konkurenci na teniškem igrišču ali kakršnemkoli rivalstvu, pač pa o tem, da bi poenotili ti dve krovni teniški hiši, ki skrbita za moško in žensko turnejo profesionalnih igralcev in igralk.«



Nedavno je bil prav Federer eden od glavnih akterjev podobnega »dogodka«, in sicer skupaj z imeni, kakršna so Rafael Nadal, Nick Kyrgios, Alex Zverev, Tsitsipas, Dominic Thiem, Serena Williams, Naomi Osaka in Caroline Wozniacki.