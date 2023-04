Če pridemo v svetovno skupino, bo to naložba za deset let

V nadaljevanju prebertie:

V Mariboru smo se pogovarjali z Mimo Jaušovec, najboljšo slovensko teniško igralko doslej. Rdeča nit pogovora se je vrtela okrog prihajajočega spektakla med Slovenkami in Romunkami v boju za vizum svetovne skupine, Mariborčanka pa nam je razkrila še mariskaj zanimivega: kako gleda na Tamaro Zidanšek in Kajo Juvan? Kako je s psihološkim pritiskom v vrhunskem športu? Kakšne so bile razmere za tenis v mestu ob Dravi nekoč in kakšne so danes? In kako zdaj okreva po zahtevnem operativnem posegu kolena?