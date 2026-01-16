Čeprav so ga nekoč izgnali, je v Melbournu še vedno kot doma

Seveda sleherni od štirih turnirjev sezone za teniški grand slam skriva svojo privlačnost, prav vsi – prihajajoči Melbourne, za njim majski Pariz, julijski Wimbledon in nato še v sklepnem delu poletja New York – pritegnejo izjemno globalno pozornost, je pa tako, da so nekateri igralci na posameznih prizoriščih pod posebnim drobnogledom. In tako je s srbskim asom Novakom Đokovićem, ki se niti na enem od cenjenih turnirjev v tujini ne počuti tako domače kot prav na tem uvodnem za odprto prvenstvo Avstralije. Zdaj sanja o lovoriki št. 25 za grand slam.

V razvrstitvi teh je rekorder (njegova največja tekmeca jih imata manj: Rafael Nadal 22 in Roger Federer 20), slabo polovico teh, natanko 10, pa je osvojil prav na vročem avstralskem soncu. In za povrh ni mogel nastopiti vselej, ko si je želel: močno zapisana v spominu, pa ne le med teniškimi zanesenjaki, ostaja njegova zgodba, ko so ga pred štirimi leti izgnali iz Avstralije, ker ni imel potrdila o cepljenju proti koronavirusu. Med pandemijo so takrat po svetu vladali strogi ukrepi – prav iz tiste zime 2022 se jih dobro spominjamo tudi z olimpijskih iger na Kitajskem –, teniški as je od prvega dne zavračal cepljenje in se tako moral soočati tudi z izostanki na teniškem igrišču. Najbolj pa ga je prizadel prav ta v Melbournu.