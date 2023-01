Novak Đoković ekspresno vložil kandidaturo za deseto lovoriko

V nedeljskem finalu odprtega prvenstva Avstralije v tenisu (9.30) bosta igrala srbski as Novak Đoković in njegov grški rival Stefanos Cicipas. Pred Đokovićem je moral položiti orožje Američan Tommy Paul, Srb je bil namreč zanesljivo boljši z izidom 7:5, 6:1, 6:2.

Đoković je pokazal delno ranljivost le v prvem nizu, ko mu je Američan odvzel servis – pred tem ga je Srb Američanu – in sta morala igrati do zmage v sedmi igri. V preostalih nizih ni bilo dvoma o tem, kdo je bolje pripravljeni igralec v polni Areni Rod Laver.

Grk se je spomnil svojega vzornika, Ciprčana Markosa Bagdatisa

Cicipas je že pred tem postal prvi finalist OP Avstralije. V svojem četrtem polfinalu v Melbournu je 24-letni Atenčan prvič preskočil to stopničko turnirja, potem ko je s 7:6 (2), 6:4, 6:7 (6), 6:3 po treh urah in 21 minutah premagal 18. nosilca Karena Hačanova iz Rusije.

Stefanos Cicipas ni skrival veselja po odmevni uvrstitvi v finale OP Avstralije. FOTO: David Gray/AFP

Tretji nosilec OP Avstralije si je delo pošteno otežil v tretjem nizu, ko je že serviral za zmago pri izidu 5:3. Takrat so ga prvič malenkost zdelali živci. Vse skupaj se je ponovilo v podaljšani igri, ki jo je po še dveh zapravljenih priložnostih za zmago nato dobil Hačanov z 8:6.

Pred tem je v prvem nizu Cicipas prav tako vodil z »breakom« prednosti in pri 5:3 serviral za vodstvo z 1:0. Tudi takrat se je 26-letni Hačanov vrnil in izsilil podaljšano igro. V njej pa je bil Cicipas le bolj prepričljiv in jo dobil s 7:2. V drugem nizu je bil Grk v tretji igri blizu odvzemu servisa, a je Hačanov sprva ubranil vse tri priložnosti. V deveti igri pa je Cicipas izkoristil prvo in povedel z 2:0 v nizih.

V četrtem nizu je šestkratni polfinalist turnirjev za grand slam takoj povedel s 3:0 in Hačanova znova držal na varni razdalji. Tokrat ob koncu niza težav z začetnim udarcem ni imel in dvoboj zanesljivo zaključil ter vknjižil še šesto zmago na prav toliko medsebojnih obračunih z Rusom.

Karen Hačanov FOTO: William West/AFP

Grk se je v izjavi po dvoboju spomnil svojega vzornika, Ciprčana Markosa Bagdatisa. Ta je leta 2006 v finalu izgubil proti Švicarju Rogerju Federerju. »Najprej sem gledal njega pred nekaj leti, no, nekaj več leti, ko je igral v finalu, na tem igrišču. Takrat sem kot majhen fantič sanjal, da bom mogoče nekoč tudi sam igral tu proti najboljšim igralcem na svetu. Nekaj spominov mi je to vendarle pričaralo, žal njemu takrat ni, vseeno pa je eden mojih najljubših igralcev,« je sprva dejal Cicipas.

»Hvaležen sem, da lahko igram tenis na tej ravni«

»Hvaležen sem, da lahko igram tenis na tej ravni, veliko let si že prizadevam, da bi grški tenis postavil na zemljevid. Z Mario Sakari sva opravila odlično delo. Hvaležen sem, da me tukaj spremlja toliko rojakov, saj si nikoli nisem predstavljal, da me bodo tukaj tako toplo sprejeli. Sem v finalu in bomo videli, kaj se bo zgodilo,« je še dodal.

Novak Đoković želi naslov tudi zavoljo lanskih dogodkov v Avstraliji. FOTO: Manan Vatsyayana/AFP

V tretjem nizu je imel priložnost za zmago, a jo zapravil in moral nato odigrati še en niz. »Mislil sem si, kako trdo sem garal do tega trenutka in da bom pač moral garati še malenkost bolj. Ni mi uspelo v tretjem nizu, a bil sem blizu in v teh trenutkih moraš ostati blizu in se osredotočiti na pomembne trenutke. Če ti to uspe, se trud prej ali slej poplača,« je še dejal.

Ženski finale bo na sporedu v soboto ob 9.30, za prvi naslov v Melbournu se bosta pomerili Kazahstanka Jelena Ribakina in Belorusinja Arina Sabalenka.