Že nekaj časa se ugiba, kdaj bi največji teniški igralec v zgodovini Novak Đoković lahko končal kariero. Odkar je 38-letni Srb na Odprtem prvenstvu ZDA leta 2023 osvojil rekordni 24. veliki slam, sta si zadnjih osem naslovov na štirih največjih teniških turnirjih razdelila Carlos Alcaraz in Jannik Sinner.

Toda Đoković je še vedno v vrhu – to sezono je končal na četrtem mestu na svetu, kljub temu da je odigral le 12 turnirjev, z razmerjem zmag in porazov 39-11. Đoković se je uvrstil tudi v polfinale vseh štirih grand slamov in osvojil naslova v Ženevi in ​​Atenah.

Za nekdanjega teniškega igralca in poraženca v finalu odprtega prvenstva Avstralije leta 2006 Marcosa Baghtadisa – s 3:1 ga je premagala Roger Federer – je Đokovićeva upokojitev nepotrebna.

Marcos Baghtadis je v Melbournu leta 2005 v finalu izgubil proti Rogerju Federerju. FOTO: PTPA

»Koliko časa bo še igral? Vse je odvisno samo od njegovega uma, ali bo še vedno užival in igral na tej ravni. Jaz se ne bi nikoli upokojil,« je bil jasen 40-letni Ciprčan, nekoč najvišje osmouvrščeni na lestvici ATP. Ali Đoković v Melbournu, kjer je zmagal kar desetkrat, osvoji 25. veliki slam? »Iz leta v leto so možnosti vse manjše, to je gotovo. Toda še vedno je med petimi najboljšimi igralci na svetu, še vedno tekmuje z najboljšima dvema, celo s tremi najboljšimi,« zaključil Baghtadis.

Nova Đoković bo na OP Avstralije igral že 21. Izpustil je le leto 2022, ko mu avstralske oblasti niso dovolile nastopa zaradi necepljenja proti covidu.