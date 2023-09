Coco Gauff obnorela Američane, pri 19 letih osvojila domači slam

V New Yorku izbruh domoljubnih čustev. Devetnajstletna Cori (Coco) Gauff je na domačem turnirju za grand slam na osrednjem igrišču teniškega centra Flushing Meadows v Queensu prišla do prve velike lovorike, potem ko je proti Arini Sabalenka zasukala izid in po dobrih dveh urah čustvenega dvoboja zmagala z 2:6, 6:3 in 6:2. Malce ironično, Belorusinja bo v ponedeljek postala številka 1 na lestvici WTA in zamenjala lansko zmagovalko Igo Šwiatek.

V nedeljo zvečer se bosta v ponovitvi finala OP ZDA izpred dveh let pomerila Novak Đoković in Daniil Medvedjev. Rus je bil takrat boljši, toda Srb je favorit ne glede na to, da je Moskovčan izločil številko 1 in branilca naslova Carlosa Alcaraza.