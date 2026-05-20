Črn dan za Slovenki

Kvalifikacije za uvrstitev na teniški turnir za grand slam v Parizu so se neuspešno razpletle za obe slovenski igralki. Po Tamari Zidanšek je v drugem krogu doživela poraz tudi Kaja Juvan. Edina Slovenka v glavnem delu Roland Garrosa bo tako Veronika Erjavec, ki se je v uvodni krog prebila neposredno na podlagi uvrstitve na lestvici.

Zidanškova je bila danes prva od naših na (peščenem) igrišču, na katerem ji ni šlo po željah. Od 28-letne igralke iz Slovenskih Konjic je bila boljša Nemka Anna-Lena Friedsam, ki je zmagala s 6:3 in 6:4.

Tamari Zidanšek se ni izšlo po željah. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Španka izločila Juvanovo

Nato se je na igrišče podala še Juvanova, ki prav tako ni imela svojega najboljšega dneva. Ljubljančanka, ki je v francoski prestolnici najprej premagala Čehinjo Anno Siskovo (7:5, 4:6 in 6:3), je morala v drugem krogu kvalifikacij priznati premoč Guiomar Maristany.

Španka je bila sicer na papirju v vlogi izzivalke, saj na lestvici zaseda 190. mesto, medtem ko je Juvanova 113. igralka sveta. A na igrišču je bilo ravno obratno. Maristanyjeva je uveljavila svoj slog igre in brez oddanega niza s 6:4 in 6:4 po uri in 39 minutah igre napredovala v tretji krog.

V prvem krogu turnirja na pariškem pesku bo tako z Veroniko Erjavec zaigrala le ena Slovenka. Žreb parov uvodnega kroga bo na sporedu jutri.