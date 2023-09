Črnogorec bi Novaka Đokovića dosmrtno izločil iz tenisa

Novak Đoković je mož, ki ne skriva svojih mnenj. Pogosto so pomenljiva in tudi njegov zadnji odziv na družbenem omrežju instagram je sprožil burne odzive. Na njem je objavil fotografijo iz hrama svetega Save, kjer so se poklonili trem Srbom, ki so bili ubiti v spopadu s kosovsko policijo. Medtem ko je večina mednarodne javnosti trojico označila za teroriste, ki so izvedli neuspešno akcijo v mestu Banjska, so jih Srbi razglasili za narodne junake.

»Vsaka solza Boga moli, vsakega Srba duša boli,« je 36-letni Đokovič objavil ob fotografiji in ji dodal še tri emotikone.

Takšen Đokovićev odziv ni bil neopažen. Med drugim je ujezil tudi znanega črnogorskega političnega analitika Ljubomirja Filipovića, ki je zahteval, da ga dosmrtno izločijo iz tenisa.

»Đokovića bi morali dosmrtno izgnati iz tenisa. Če že ne izgnati, pa naj ga osramotijo normalni ljudje tega sveta. Pridružil se je srbski državni propagandi, ki poskuša teroriste spremeniti v junake,« je zapisal Filipović na družbenem omrežju X.