»Da, imela sem nekaj z Rafaelom Nadalom«

Ljubljana – V teniškem svetu poznamo kar nekaj ljubezenskih parov. Med najbolj znanimi sta Andre Agassi in Steffi Graf ter Roger in Mirka Federer. Obstaja pa tudi ogromno simpatij, o katerih javnost ničesar ne ve. Eno takšnih je pred kratkim v belgijskem televizijskem šovu De Container Cup razkrila Kirsten Flipkens.



Na vprašanje, katerega zvezdnika bi imela najraje ob sebi v oddaji, je kot iz topa izstrelila, da bi izbrala Rafaela Nadala. Zatem je obudila spomin na njuno ljubezen. »Ker sva enako stara, sva pogosto igrala na istih otroških in mladinskih turnirjih. Ali sem imela kaj z njim? Da, ko sem imela 14 let, sem imela nekaj z Rafaelom,« je priznala 34-letna Belgijka.



Vendar pa njuna romanca ni trajala dolgo. Razšla sta se zaradi težav s sporazumevanjem. »Nadal takrat ni znal angleško. Dlje kot do sprehodov z roko v roki in poljuba nisva prišla,« je zaupala Flipkensova, ki ta čas na lestvici WTA drži 77. mesto. Najboljša je bila avgusta 2013, ko je zasedala 13. mesto.



Nadal je svojo veliko ljubezen našel pri devetnajstih letih, ko se je zagledal v Xisco Perello, s katero se je poročil oktobra lani. O tem, da bi bila zdaj tudi Kirsten srečna v ljubezni, ni ničesar znano.