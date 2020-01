Dalilo Jakupović v kvalifikacijah zaustavil gost dim

Melbourne

Dalili Jakupović niso všeč pogoji igranja v Melbournu.

- Slovenska teniška igralka Dje ponoči začela kvalifikacije na prvem grand slamu sezone, OP Avstralije, čeprav se dim in posledično močno onesnažen zrak zaradi požarov na peti celini še ni razkadil. Jakupovičeva je protivodila s 6:4 in 5:6, ko dvoboja zaradi napada kašlja in težav z dihanjem ni mogla nadaljevati.Številne igralke in trenerji so Jakupovićevi stopili v bran in pozvali organizatorje, da v takšnih razmerah ni moč igrati.Tudi Jakupovičeva je na novinarski konferenci po dvoboju potrdila, da je imela težave zaradi močno onesnaženega zraka; izmerjena kakovost zraka v Melbournu je danes zaradi požarov najslabša na svetu, mesto ovija dimni oblak.Osemindvajsetletnica je okrcala prireditelje, zakaj so dovolili igrati dvoboje v teh katastrofalnih razmerah."Mislim, da to ni pošteno do nas, igralk, poleg tega zagotovo ni zdravo," je dejala Jakupovičeva in dodala, da je bila pravzaprav zelo presenečena, saj je bila prepričana, da danes zaradi slabih razmer ne bo kvalifikacij."Mislila sem, da danes ne bomo igrali, a na koncu nisem imela izbire. Bolje bi bilo, če bi počakali do jutri, morda bo kakovost zraka vsaj malo boljša. Organizatorji imajo še vedno dovolj časa do začetka glavnega turnirja," je še dejala slovenska igralka, ki je na igrišču zdržala malo manj kot dve uri."Bilo je res slabo. Še nikoli nisem doživela česa podobnega in zelo sem bila prestrašena. Strah me je bilo, da bom izgubila zavest in padla. Zato sem pokleknila na tla. Ker nisem mogla več hoditi. Ko sem bila na tleh, sem lažje prišla do nekaj zraka," je grozljivo izkušnjo še opisala Jakupovićeva, ki je potrebovala kar nekaj časa, da je prišla k sebi.Do težav, povezanih s premočno onesnaženim zrakom, je prišlo tudi pozneje na dvoboju Slovencain Britanca. Med dvobojem, ki ga je Kavčič dobil s 7:6, 3:6 in 6:2, se je namreč zgrudil eden od otrok, pobiralcev žogic.Oba igralca sta prekinila igro in otroku nemudoma priskočila na pomoč, še pišejo avstralski mediji, pozneje pa je zanj poskrbela zdravniška služba.Po več mesecih katastrofalnih požarov na peti celini, se je kakovost zraka v Melbournu močno poslabšala in postala ena najslabših na svetu, avstralske oblasti so jo označile za "tvegano za zdravje".Prebivalcem so mestne oblasti Melbourna naložile, naj ostanejo doma, zapirajo okna in vrata in domačim ljubljencem močno omejijo gibanje na prostem.A organizatorji prvega grand slama sezone so zatrdili, da spremljajo kakovost zraka in da imajo sodniki dvobojev moč, da jih zaustavijo, da bi zaščitili zdravje igralcev."Treninge smo začasno zaustavili zaradi slabe kakovosti zraka. A pogoji se izboljšujejo, spremljamo jih ves čas," so danes zjutraj po lokalnem času sporočili organizatorji."Ne najboljša kakovost zraka v #Melbourne to jutro," je ob fotografiji mesta, zavitega v smog, tvitnil, trener prve dame tenisaA prvi dan kvalifikacij so vseeno začeli, sicer malo pozneje, kot je bilo predvideno, nato pa je za nove pomisleke poskrbela Jakupovićeva, 180. igralka z lestvice WTA, ko je med dvobojem doživela resen napad kašlja in zaradi težav z dihanjem po vodstvu z 1:0 v nizih predala dvoboj proti švicarski tekmici.Luksemburžankaje prek twitterja sporočila, da je šokirana, da so organizatorji v takšnih razmerah sploh dovolili začetek kvalifikacij. "Šokirana sem, da so se začele kvalifikacije na @AustralianOpen. Kaj pa zdravje vseh ljudi, ki morajo tu delati, še posebej otrok, ki pobirajo žogice," je tvitnila Minella.