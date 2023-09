Danil Medvedjev že peto leto zapored v drugi teden

Potem ko je branilec naslova Španec Carlos Alcaraz po štirih nizih napredoval v osmino finala teniškega odprtega prvenstva ZDA, je to še bolj gladko uspelo tretjemu nosilcu, Danilu Medvedjevu. Rus se je že petič zaporedoma v New Yorku prebil v četrti krog. Težje delo je imela Tunizijka Ons Jabeur.

Nekdanji zmagovalec OP ZDA je gladko napredoval v osmino finala, potem ko je premagal Argentinca Sebastiana Baeza s 6:2, 6:2, 7:6 (6): S tem se je 27-letnik že petič zaporedoma na turnirju za grand slam v New Yorku uvrstil med 16 najboljših.

»Težko je, samo spati želim,« je po dvoboju, ki se je zavlekel pozno v noč, dejal Medvedjev: »Še dobro, da ni vse skupaj trajalo do štirih zjutraj.«

Zmagovalca iz leta 2021 zdaj čaka dvoboj z Avstralcem Alexom de Minaurjem.

Poleg Medvedjeva, tretjega na svetovni lestvici, sta v osmino finala napredovala tudi oba prva favorita za naslov, Alcaraz in Srb Novak Đoković.

Napredoval je tudi šesti nosilec Jannik Sinner, ki je s 6:3, 2:6, 6:4 in 6:2 premagal švicarskega veterana Stana Wawrinko. Italijan se bo v osmini finala pomeril z nekdanjim finalistom, Nemcem Alexandrom Zverevom. Slednji je bil po štirih nizih boljši od Bolgara Grigorja Dimitrova.

tunizijka Ons Jabeur je bila trdo bitko s Čehinjo Mario Bouzkovo. FOTO: Matthew Stockman Getty Images Via AFP

Tunizijka je igrala tri ure

V ženskem delu turnirja še naprej dobre igre kaže druga nosilka Arina Sabalenka. Belorusinja je v tretjem krogu oddala le dve igri in je poleg Đokovića in Poljakinje Ige Šwiatek edina, ki bo to sezono na vsakem od grand slamov igrala v drugem tednu oziroma najmanj v osmini finala.

Več težav je imela Jabeur, ki je po treh nizih le strla odpor poškodovane Marie Bouzkove. Peta nosilka je po dramatičnem dvoboju na stadionu Arthur Ashe po dveh urah in 56 minutah le premagala 25-letno češko tekmico s 5:7, 7:6 (5), 6:3.

Bouzkova si je že sredi drugega niza poškodovala stegensko mišico, a je vztrajala pri igri in se borila vse do konca. Videti je bilo, kako se grimasi in zvija od bolečin, kadar koli se je morala odriniti s poškodovane noge, vendar je vseeno nadaljevala do konca dvoboja.

V nekem trenutku se je posvetovala s svojim trenerskim štabom na tribuni in preprosto rekla: »Moram!«.

»To je bila zelo težka tekma,« je po zmagi dejala Jabeur: »Obe sva igrali zelo dobro. Ni se želela ustaviti. Je odlična igralka. Razumem jo, da ni želela odstopiti. To je šport in nikoli nočeš odnehati. Resnično jo spoštujem zaradi tega.«

Jabeur se bo v ponedeljek v osmini finala pomerila s Kitajko Zheng Qinwen.

V osmino finala je napredovala tudi tretja nosilka Jessica Pegula. Američanka je zaustavila Ukrajinko Elino Svitolino s 6:4, 4:6, 6:2 in se bo v naslednjem krogu pomerila z rojakinjo Madison Keys, 17. nosilko.