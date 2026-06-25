Denar ni vse, a tenisači bodo tudi v Wimbledonu medijem na voljo le 15 minut

Teniški bojkoti in protesti igralcev zaradi nezadovoljstva z razdelitvijo denarnih nagrad se po Roland Garrosu selijo tudi na sveto travo Wimbledona. Nezadovoljni igralci bodo od sobote, ko je na sporedu uradni dan za medije, pa vse do konca prvega tedna turnirja omejili svoje obveznosti do sedme sile na vsega 15 minut, nato pa protestno zapustili novinarske konference.

Teniške igralce in igralke od bojkota ni odvrnila niti krepka povišica nagradnega sklada. Vodstvo Wimbledona je za letošnji turnir napovedalo kar 20-odstotno povišanje na rekordnih 75,1 milijona evrov, uporniška skupina igralcev pa vztraja, da to ni dovolj. Zahtevali so namreč dvig na 82,3 milijona evrov. Trenutni delež, ki ga Wimbledon namenja igralcem iz svojih prihodkov, znaša 14,4 odstotka, medtem ko igralci zahtevajo 16 odstotkov.

Igralci sicer priznavajo napredek, a od vseh štirih turnirjev za veliki slam zahtevajo, da višino nagradnega sklada neposredno vežejo na ustvarjeni dobiček posameznega turnirja. Zahtevajo tudi večjo socialna varnost in več besede pri odločanj ključnih odločitev v teniški karavani.

Številka 1 na ženski teniški lestvici Arina Sabalenka podpira prizadevanja igralk in igralcev za boljše zaslužke. FOTO: Adrian Dennis/AFP

»Ne gre le za denar. Ko pošlješ elektronsko pošto, pa ti mesece ne odgovorijo ... Ne počutimo se uslišane,« je kritiko ponovil Andrej Rubljov, ki se mu je pri kritikah pridružila tudi najboljša z lestvice WTA, Belorusinja Arina Sabalenka. Ruski teniški igralec, sicer 14. na lestvici ATP, uradno ni član izvršnega odbora neodvisnega združenja profesionalnih teniških igralcev (PTPA ), a velja za enega od najvidnejših glasov igralcev v boju za pravičnejše zahteve.

Iz te pobude se je izključil Novak Đoković, ki je jasno poudaril, da pri teh pogovorih ni sodeloval in da v 15-minutnem bojkotu ne bo sodeloval.