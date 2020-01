Deveti poskus Aljaža Bedeneta vendarle uspešen

Polona Hercog je brez težav dobila dvoboj prvega kola na OP Avstralije. FOTO: Reuters



Štiri ure trl Avstralčev odpor

Je Marija Šarapova zadnjič nastopila na OP Avstralije? FOTO: AFP



Šarapova zadnjič?

Melbourne – Za najboljša slovenska teniška igralca ta čas,in, je OP Avstralije prepričljivo najslabši turnir za veliki slam. Oba sta na vseh preostalih treh igrala že v 3. kolu, v Melbournu pa sta do letos skupno dobila en dvoboj. Hercogova se je namreč leta 2010 prebila med 64, Bedene je bil vedno znova neuspešen. Tokrat pa sta oba preskočila prvo oviro in se v drugem kolu pridružilaOkoli nastopa Polone Hercog na OP Avstralije je bilo kar nekaj vprašanj, saj je morala zaradi težav s hrbtom odpovedati oba predvidena pripravljalna turnirja, s trenerjemsta se odločila, da bosta raje vse stavila na Melbourne. To se je obrestovalo, saj je s 6:3, 6:3 ugnala, Švedinjo, ki je 44. na lestvici WTA, torej štiri mesta pred Štajerko.»Rezultatsko je bila partija lahka. V vseh prvinah sem bila boljša od tekmice. Je pa to vsekakor zelo pomembna zmaga, saj letos nisem odigrala še nobenega dvoboja. Zato je bilo prisotne kar nekaj živčnosti, a sem jo uspešno nadzorovala,« je ocenila Hercogova, ki se bo ponoči po srednjeevropskem času v drugem kolu merila s prvo nosilko in domačo favoritinjo. Da bo osrednje igrišče OP Avstralije v sredo močno slovensko obarvano, pa bo poskrbel še dvoboj v elitnem terminu (ob 19. uri po lokalnem času, 9. uri po srednjeevropskem) medin Tamaro Zidanšek.Kar devet poskusov pa je v Melbournu potreboval Aljaž Bedene, da je prišel do prve zmage na glavnem turnirju. Od leta 2012 je enkrat obstal v kvalifikacijah, nato pa vedno izgubil v prvem kolu, pri čemer je nekajkrat res imel smolo z žrebom, saj se je meril z… Nekajkrat pa so bili tekmeci veliko manj uveljavljeni, a ni izkoristil priložnosti, tokrat jo vendarle je.V dvoboju z, 94. igralcem svetovnega zaporedja, je bil favorit, a Avstralec je na domačem slamu že pokazal, da je lahko zelo neugoden tekmec, kar je potrdil tudi tokrat. Ljubljančan resda ni izgubil niti ene igre na svoj servis, vendar pa je kar slabe štiri ure lomil Duckworthov odpor – 6:4, 6:7 (5), 6:7 (5), 6:2, 6:4. »Načeloma sem bil veliko boljši od tekmeca, a v drugem in tretjem nizu nikakor nisem mogel do breaka. Boril sem se, a ni in ni šlo. Podaljšane igre pa so pač podaljšane igre. Četrti in peti niz sem dobro odigral, je pa dejstvo, da bi lahko zmagal tudi v treh. No, v vsakem primeru sem seveda vesel te zmage,« je ocenil Bedene, ki je pričakoval, da mu bodo razmere v Melbournu tokrat bolj povšeči, a so igrišča hitrejša, kot je mislil, da bodo.In po prvi zmagi je za Bedeneta prišla še ena nagrada. V drugem kolu se namreč ne bo meril z mladim kanadskim upom, ampak z, ki je izločil 20. nosilca. Gre seveda za Latvijca z izjemnim talentom, ki pa ga ni nikdar do konca uresničil. Ta čas je 256. na ATP, lani je na turneji dobil šest dvobojev, v glavni žreb OP Avstralije pa se je prebil skozi kvalifikacije. Kar presenečenje bi bilo, če bi Gulbis nanizal pet zmag. »Vsekakor gre za zelo zanimivega igralca. Lahko igra zelo dobro, lahko pa tudi ne. Osredotočiti se moram na svojo igro, upam, da bom izkoristil priložnosti, ki se mi bodo ponudile,« pravi pred četrtkovim dvobojem Bedene, ki se je doslej enkrat meril z Latvijcem, ko se mu je ta na OP ZDA 2015 vdal.OP Avstralije pa je končala, saj jo je s 6:1, 6:1 premagala 23. nosilkaDrugi dan turnirja ni prinesel zelo odmevnih presenečenj, se je pa že v prvem kolu poslovila nekdanja zmagovalka in nekdanja prva igralka sveta, od katere je bila boljša Hrvatica(6:3, 6:4). Precej pričakovano, saj zaradi ponavljajočih se težav z ramo Rusinja ne igra veliko, to je bil njen celo že tretji zaporedni poraz v uvodnem kolu turnirjev za veliki slam, v Melbournu pa prvi po desetih letih. Šarapova bo na svetovni lestvici zdrsnila blizu 370. mesta, vprašanje, koliko časa bo še nadaljevala kariero, je upravičeno, prav tako, ali je bil to njen zadnji nastop na OP Avstralije. »Ne vem, nimam kristalne krogle, težko je reči, kaj se bo zgodilo v 12 mesecih. Rada bi, a ne vem, kako se bodo stvari razpletale,« pravi o tej temi ruska zvezdnica.