Dober trening za Alcaraza, hladen tuš za Garcio

V Parizu je prirediteljem vreme še naprej naklonjeno, zato Roland Garros poteka po načrtih. Danes so bili na sporedu nekateri dvoboji drugega kroga, na delu je bila številka ena moškega tenisa, v ženski konkurenci pa je za razočaranje na tribunah poskrbela Caroline Garcia.

Carlos Alcaraz je prvi favorit turnirja za grand slam, letos kaže izvrstno formo, tudi z Japoncem Tarom Danielom pa ni imel prevelikih težav. Prvi niz je dobil s 6:1, v drugem pa je Japonec zadel nekaj zelo težkih žogic, Alcaraz pa je naredil zanj nenavadno veliko neizsiljenih napak in niz je izgubil s 3:6. To 20-letnega Španca ni zmedlo, naslednja dva niza je dobil s 6:1 in 6:2 in tekmo hitro pripeljal k koncu.

Športno je čestital Taru Danielu za dobro partijo, nato se je Alcaraz šalil še z napovedovalcem in publiko. Očitno je Španec zelo dobro razpoložen v Parizu. FOTO: Reuters

Napredoval je tudi peti nosilec, Grk Stefanos Cicipas, ki je s 3:0 v nizih odpravil Roberta Carballes Baeno. Sedmi nosilec Aleksander Rubljev je s 3:1 v nizih ugnal domačina Corentina Mouteta.

Osem zaključnih žog je ubranila, devete pač ne

V ženski konkurenci je druga nosilka, Belorusinja Arina Sabalenka brez težav odpravila rojakinjo Irino Šimanovič, šok za domače navijače pa je prišel na dvoboju petopostavljene Caroline Garcia in Rusinje Ane Blinkove, šele 56. igralke na WTA lestvici.

Caroline Garcia je izgubljala živce, na koncu pa še tekmo. FOTO: Reuters

Domačinka je prvi niz dobila s 6:3, drugega je izgubila s 3:6 in sledil je napet tretji niz. V njem je bila Rusinja nenehno v prednosti, na koncu se je Garcia borila z vsemi močmi, uspela je ubraniti kar osem zaključnih žogic, deveta pa je Rusinji vendarle uspela in Garcia se je že v drugem krogu poslovila od Roland Garrosa.