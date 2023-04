Dodik užalil Đokovićevo družino: Zelo so naporni

V Srbiji razburja posnetek predsednika Republike Srbske Milorada Dodika, v katerem žali družino srbskega teniškega zvezdnika in prvega igralca tenisa na svetu Novaka Đokovića. Slednji se na žalitve še ni odzval. Dodik, ki se je za izjave opravičil, pa je za incident okrivil srbsko javno radiotelevizijo RTS, od koder je pricurljal posnetek.

Posnetek torkovega neformalnega pogovora predsednika srbske entitete BiH in vodje največje stranke bosanskih Srbov Dodika, sicer tesnega zaveznika srbskega predsednika Aleksandra Vučića, pred snemanjem oddaje Oko na RTS, je postal viralen, potem ko se je pojavil na družbenih omrežjih.

Dodik se je opravičil

V njem je Dodik, ki se ni zavedal, da so mikrofoni in kamere prižgane, v komentarju turnirja ATP, ki se ga je Đoković minuli teden udeležil v Banjaluki, z vulgarnimi izrazi dejal, da so Đokovići izjemno naporni, njihovi sodelavci pa nekorektni. Potožil je še, ker Đoković ni izpolnil njegovih pričakovanj oziroma, ker je izpadel v četrtfinalu, medtem ko so organizatorji turnirja pričakovanja utemeljili na tem, da bo prišel do finala, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

RTS je zaradi »nelegalne objave posnetka« napovedala uvedbo notranje preiskave, k preiskavi pa je pozvala tudi srbsko notranje ministrstvo in varnostno-obveščevalno agencijo BIA, poročajo regionalni mediji in tiskovne agencije. Đokovićev oče, Srđan Đoković, Dodikove izjave ni želel komentirati.

Novak Đoković FOTO: Elvis Barukčić/AFP

Potem ko je posnetek prišel v javnost, je Dodik skušal pojasniti svoje izjave in se opravičiti. Na Twitterju je zapisal, da se opravičuje, »če je špekulativno prikazovanje na družbenih omrežjih prizadelo člane družine Đoković«. »Mene je. Hvala RTS za mojo neprespano noč. Ne morem verjeti, da so to storili na tako gnusen način,« je zapisal ter kot »iskren občudovalec Novaka Đokovića kot teniškega igralca in človeka« njemu in njegovi družini zaželel vse najboljše.

Za to, da so njegove žalitve prišle v javnost, pa je Dodik okrivil RTS, ki jo je obtožil, da mu je »postavila zasedo«. Napovedal je, da z njo ne bo več sodeloval.