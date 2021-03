Đoković bo proslavil podvig pred svojo restavracijo v Beogradu

Švicar ga ni ugnal od Wimbledona 2012

Novak Đoković med polfinalnim dvobojem v Avstraliji. FOTO: William West/AFP



Najvišje kotira Aljaž Bedene

Srbski teniški zvezdnikje danes uradno postal rekorder po številu tednov na vrhu lestvice ATP. Srb je danes vstopil v 311. teden in prehitel Švicarja(310), tretji je Američan(286). Đoković bo rekord obeležil z dogodkom pred svojo restavracijo v Beogradu. »To je zgodovinski dosežek za srbski šport. V skladu z epidemiološkimi razmerami vas pozivamo, da si nadenete maske in nas obiščete pred restavracijo Novak 1 ob 18. uri, da obeležimo zgodovinski trenutek,« so zapisali na spletni strani Đokovićeve restavracije.Podžupan Beogradaje ob tem dejal, da bo od 19. ure naprej na stavbi mestne skupščine Beograda prikazana projekcija Đokovićevih najlepših potez ter največjih zmag. Zahvale za Srbove dosežke bodo zapisane tudi na plakatih po prestolnici, obenem pa bodo številne priljubljene točke osvetljene z barvami srbske zastave v čast njegovega uspeha, še dodaja Tanjug.Triintridesetletnik je večkrat poudaril, da se bo v nadaljevanju kariere posvetil predvsem turnirjem velike četverice. Po naslovih na največjih teniških dogodkih namreč z 18 osvojenimi grand slami zaostaja za Federerjem inki sta na vrhu večne lestvice z 20.Đoković se je na lestvici med najboljših sto igralcev zavihtel julija 2005, nekaj tednov zatem, ko je Nadal osvojil svoj prvi turnir za grand slam v Parizu. Junija 2006 je bil že med najboljšimi 50 igralci, marca 2007 pa se je prebil med najboljšo deseterico. Prvi igralec sveta je prvič postal 4. julija 2011, ko je v finalu Wimbledona ugnal Nadala.Srb v medsebojnih dvobojih s Federerjem vodi 27:23, zmagal je na zadnjih šestih obračunih na največjih turnirjih, Švicar ga na teh ni ugnal že od Wimbledona 2012. Proti Nadalu ima izid v zmagah 29:27 in je še vedno eden od dveh igralcev, ki ga je premagal na pariškem pesku.Nadal sicer ostaja številka 2 teniške lestvice, potem ko je Ruszamudil priložnost, da ga prehiti. Moskovčan bi moral na minulem turnirju v Rotterdamu zaigrati v finalu, a je izgubil že prvi dvoboj na Nizozemskem. Edina sprememba v prvi peterici je padec Federerja na šesto mesto, prehitel ga je zdaj peti Grk. Točkovni zbir sta po osvojenih turnirjih v Rotterdamu in Buenos Airesu povečala osmi Rusoziroma deveti ArgentinecOd Slovencev je najvišjeki je izgubil eno mesto in je zdaj 62., med 300 najboljšimi sta šena 163., Ptujčan bo danes na turnirju v Dohi igral proti Francozu, inna 237. mestu. Slednji je po polfinalnem nastopu na challengerju na Kanarskih otokih napredoval za 17 mest.