Đoković brez težav prek Schwartzmana v četrtfinale

Drugi teniški igralec svetaje v četrtem krogu odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu premagal Argentincas 6:3, 6:4, in 6:4 ter se uvrstil v četrtfinale, kjer bo igral protiiz Kanade. Dvaintrideseti nosilec je pred tem izločil Hrvata Marina Čilića s 6:4, 6:3 in 7:5.Srbski igralec, sicer drugi nosilec turnirja, proti nizkoraslemu Argentincu ni dopustil presenečenja. Ves čas je narekoval ritem dvoboja in se pričakovano še enajstič prebil v četrtfinale OP Avstralije, kjer lovi že svojo osmo zmago (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019).Naslednjega tekmeca, Raonića, spoštuje, predvsem pa se zaveda, od kod preti največja nevarnost: »Miloš je eden najvišjih in najmočnejših igralcev. Ima izjemen servis, zato moram biti pripravljen na njegove izstrelke z druge strani mreže. Ključ bo predvsem vračanje začetnih udarcev, saj igralci, kot je Miloš, ves čas pritiskajo s servisom.«»Bil sem osredotočen, gre le za četrti krog grand slama. Vedel sem, da če mu bom dopustil, lahko naredi ogromno škode z osnovne črte. Je eden najhitrejših igralcev na turneji, zato sem želel igrati raznovrstno,« je še dejal 32-letni Srb.Na ženskem delu uvodnega turnirja za grand slam sezone je Čehinja Petra Kvitova, sedma nosilka, ugnala Grkinjo Mario Sakkari s 6:7 (4), 6:3 in 6:2, izpadla pa je 15-letna ameriška senzacija Coco Gauff. V treh nizih s 6:7 (5), 6:3, 6:0 ugnala rojakinja Sofia Kenin. V četrtfinalu se bo pomerila s Tunizijko Ons Jabeur, ki nadaljuje z zelo dobrimi predstavami v Melbournu. V osmini finala je ugnala Qiang Wang s 7:6 (4), 6:1. Kitajka je krog prej izločila Sereno Williams.Od Slovencev bo v ponedeljek v konkurenci mešanih dvojic igrala Andreja Klepač skupaj s francoskim soigralcem Edouardom Roger-Vasselinom. Pomerila se bosta s tajvansko-hrvaško navezo Latisha Chan/Ivan Dodig. V konkurenci mladink pa se je v drugi krog prebila Pia Lovrič, ki je s 6:3, 6:3 premagala domačo povabljenko Natasho Russell. V boju za osmino finala jo čaka druga nosilka, Američanka Robin Montgomery.