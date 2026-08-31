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Tenis

Đokovića izdalo telo: bruhanje, bolečine in šokantni konec v New Yorku

Štirikratni prvak OP ZDA se je več kot štiri ure boril z zdravstvenimi težavami, nato pa klonil proti velikemu avtsajderju.
Đoković ostaja pri 24 naslovih za grand slam, zgodovinski 25. pa mu je tudi tokrat ušel. FOTO: Robert Deutsch/Reuters
Galerija
Đoković ostaja pri 24 naslovih za grand slam, zgodovinski 25. pa mu je tudi tokrat ušel. FOTO: Robert Deutsch/Reuters
B. P., STA
31. 8. 2026 | 07:41
31. 8. 2026 | 07:58
4:01
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Teniški zvezdnik Novak Đoković je doživel enega najbolj bolečih porazov v zadnjih letih. Med uvodnim dvobojem OP ZDA je večkrat bruhal na igrišču, imel težave z mišicami in hrbtom, po štirih urah in 36 minutah pa moral priznati premoč Argentincu Marianu Navoneju. Četrti nosilec je proti 49. igralcu sveta izgubil s 6:7 (5), 7:5, 6:4, 2:6 in 1:6.

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Za 39-letnega Srba je bil to prvi izpad v uvodnem krogu v njegovih 20 nastopih na newyorškem turnirju za grand slam. Na enem od štirih največjih turnirjev je v prvem krogu nazadnje izpadel daljnega leta 2006 na odprtem prvenstvu Avstralije.

Že od začetka je bilo jasno, da nekaj ni v redu

Ves čas dvoboja je bilo očitno, da se Đoković ne počuti najbolje. Ob temperaturi okoli 25 stopinj Celzija in visoki vlažnosti se je že po dolgih izmenjavah pogosto opiral z rokami na kolena in težko lovil sapo.

Kljub temu je dvoboj začel dobro in hitro povedel s 3:0, nato pa je njegova igra zastala. Navone je prevzel pobudo in začel prevladovati v dolgih izmenjavah. Po 73 minutah je Srb prvi niz izgubil v podaljšani igri.

Ko se je štirikratni zmagovalec OP ZDA odpravil proti mreži, si je z zapestij snel trakove za vpijanje znoja, kar je nekatere opazovalce navedlo k domnevi, da bo morda dvoboj predčasno končal.

Toda Đoković se ni predal. Dobro uro pozneje je izenačil na 1:1 v nizih, nato pa so se njegove zdravstvene težave le še stopnjevale.

Navone je z zmago nad Đokovićem dosegel največji uspeh kariere. Argentinec je letos v Bukarešti osvojil svoj prvi naslov ATP, na svetovni lestvici pa je bil najvišje na 29. mestu. FOTO: Robert Deutsch/Reuters
Navone je z zmago nad Đokovićem dosegel največji uspeh kariere. Argentinec je letos v Bukarešti osvojil svoj prvi naslov ATP, na svetovni lestvici pa je bil najvišje na 29. mestu. FOTO: Robert Deutsch/Reuters

Bruhal, a vseeno dobil tretji niz

V tretjem nizu je večkrat odšel do roba igrišča in bruhal. Kljub temu mu je uspelo dobiti niz s 6:4 in se približati napredovanju.

S tribun je dogajanje zaskrbljeno spremljala njegova žena Jelena Đoković, medtem ko sta otroka Stefan in Tara navdušeno proslavljala vsako očetovo osvojeno točko.

Po večkratnem bruhanju so se pri Srbu pojavile še težave z mišicami in hrbtom. Poskusil je s tabletami, pršili in praški, zahteval je tudi zdravniški premor, vendar se njegovo stanje ni bistveno izboljšalo.

Navone je nato v četrtem nizu izkoristil vse večje težave tekmeca in ga dobil s 6:2, v odločilnem petem nizu pa je Đokovićev odpor dokončno popustil. Argentinec je hitro prevzel nadzor in niz dobil s 6:1 ter poskrbel za eno največjih presenečenj uvodnega kroga letošnjega OP ZDA.

Sanje o 25. grand slamu znova prestavljene

Đoković tako ostaja pri 24 naslovih za grand slam, rekordnega 25. pa bo moral iskati ob novi priložnosti. Na enem od štirih največjih turnirjev je nazadnje slavil prav v New Yorku leta 2023.

Tovrstne zdravstvene težave ga sicer ne pestijo prvič. Đoković je po dvoboju razkril, da se z njimi spopada praktično vso sezono.

»Mislim, da je bilo očitno, da sem se na igrišču počutil grozno. Žal me to spremlja praktično na vsaki tekmi letos. Bruhanje je resna težava, nato pa začne razpadati še celotno telo, pojavijo se krči in bolečine. Na koncu sta odpovedala še hrbet in rama,« je pojasnil 39-letni Srb.

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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