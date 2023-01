Đoković bržčas spet brez mastersov v ZDA

Ameriška vlada je namreč podaljšala pogoj polnega cepljenja proti koronavirusu za vstop v ZDA do 10. aprila, pišejo ameriški mediji. To pomeni, da mora imeti vsak, ki vstopa v ZDA, potrdilo, da je vsaj dvakrat cepljen proti koronski okužbi. V sporočilu ameriške vlade je zapisano, da v državo lahko necepljene vstopajo le tiste osebe, ki izpolnjujejo kriterije za izjemo.

Novak Đoković že lani ni smel nastopiti na turnirjih v ZDA in Kanadi, ker cepljenje zavrača. Masters v Indian Wellsu je na sporedu od 8. do 19. marca, v Miamiju pa od 22. marca do 2. aprila. Đoković je sicer ta čas v Avstraliji, kjer nastopa na turnirju v Adelaide. Ta mu služi kot priprava za nastop na odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu.