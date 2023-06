Đoković: Če hočeš biti najboljši, moraš premagati najboljše

V nadaljevanju preberite:

V minulih dveh tednih na odprtem prvenstvu Francije v tenisu ni manjkalo ogorčenih dvobojev, pa vendar so se v moški konkurenci prebili med najboljšo četverico trije od štirih glavnih nosilcev; svoje privržence je razočaral le Danil Medvedjev z izpadom v 1. krogu. Današnji dan bo zato ponudil spektakel med številko 1 na svetu Carlosom Alcarazom in trenutno št. 3 Novakom Đokovićem, za njima bosta prišla na vrsto lanski finalist Casper Ruud (4) in Alexander Zverev, pred poškodbo lani drugi na lestvici ATP (zdaj je 27.), ki bo tretjič zapored igral v polfinalu Roland-Garrosa.

Ljubitelji tenisa so se od začetka sezone veselili spopadov med Alcarazom in Đokovićem, toda po spletu okoliščin se jima bodo poti prekrižale šele v Parizu. Spopadla se bosta elitna zastopnika različnih rodov, ki bosta dodobra nadomestila odsotnost poškodovanega kralja peščenih igrišč Rafaela Nadala, kako? Kako se ločita po dosedanjih uspehih in zakaj Srb ceni veliko mlajšega Španca? Kdo je na letošnjem Roland-Garrosu prebil več časa v igri in zakaj Alcaraz ne bo pomagal Nadalu?