Đoković devetič v finalu na sveti travi

Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković je prvi finalist turnirja za grand slam v Wimbledonu. V prvem polfinalu je premagal Italijana Jannika Sinnerja s 6:3, 6:4 in 7:6 (4). Njegov tekmec v finalu bo boljši iz večernega obračuna med Špancem Carlosom Alcarazom in Rusom Danilom Medvedjevom.

Za Đokovića je to peti zaporedni finale in deveti skupno v karieri v Wimbledonu, tekmeca je strl po dveh urah in 47 minutah. Italijan je bil zelo blizu osvojenemu nizu v tretjem, ko je vodil s 5:4 in imel dve zaključni žogici, a se je Đoković rešil. Po izenačenju pa je v podaljšani igri Sinner spet vodil (3:1), a je na koncu le slavil favorizirani drugi nosilec.

Đoković se bo v nedeljo boril za 24. lovoriko na turnirjih velike četverice. Samo v Wimbledonu pa lovi osmo zmago, s katero bi se po številu uspehov na travnatih igriščih All England Cluba izenačil s Švicarjem Rogerjem Federerjem.

Obenem je tokrat Đoković dosegel 34. zaporedno zmago v Wimbledonu, zadnji poraz je doživel v četrtfinalu leta 2017.

»Trije zelo tesni nizi, Jannik je bil blizu, vesel sem, da se je tako razpletlo. V tretjem nizu sem čutil malce pritiska, Jannik je eden najboljših iz generacije, ki prihaja. Verjamem, da igram najboljši tenis, ne gledam na starost, pri 36 se počutim zelo dobro in še vedno sem zelo motiviran,« je takoj po dvoboju na igrišču dejal srbski zvezdnik.