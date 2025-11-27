Đoković, Federer in Nadal gredo lahko na večerjo

Rafael Nadal je spregovoril v oddaji Universo Valdano za televizijo Movistar, v intervjuju je govoril o nogometu, Realu Madridu, Viniciusu Juniorju, Florentinu Pérezu in mladem Laminu Yamalu, dotaknil pa se je tudi tenisa – predvsem obdobja »velike trojice«, ki jo je skupaj z Novakom Đokovićem in Rogerjem Federerjem zaznamoval in preoblikoval v 21. stoletju. Pogovor je vodil legendarni nogometaš Jorge Valdano.

»Nisem vraževeren človek. Nasprotno od tega, kar morda mislite, zunaj tenisa nimam prav nobenih rutin ali ritualov. Vse to je ostalo na igrišču in med tekmovanji. Rad bi, da bi lahko dosegel raven koncentracije brez rutin. Na začetku kariere jih sploh nisem imel tako jasno določenih. Tenis od vas zahteva ogromno in vas izčrpava od znotraj. Vsak dan stopite na igrišče z vedenjem, da boste morda že zvečer odšli domov,« je zatrdil Nadal, ko je dobil vprašanje o teniški karieri.

Prišli smo po Samprasu, ki je osvojil 14 turnirjev za grand slam

Ni mogel brez polemike o veliko trojici teniških asov, to so Nadal, Novak Đoković in Roger Federer. »V tenis smo prišli po Petu Samprasu, ki je osvojil 14 turnirjev za grand slam. Človeško je bilo razmišljati, da je to maksimum. Ker pa smo bili trije, ne dva, ni bilo prostora za samozadovoljstvo. Zahteve so bile izjemno visoke. Nikoli nismo prenehali drug drugega potiskati naprej. Nismo si mogli privoščiti izpuščenih turnirjev. To je veličina naše ere. Vedno smo bili v zaključnih krogih, v boju za najpomembnejše trofeje. Ne mislim, da bi lahko kdo od nas to dosegel sam,« je razmišljal Rafa Nadal.

Jannik Sinner in Carlos Alcaraz FOTO: Marco Bertorello/AFP

Pa rivalstvo, ki ga v zadnjih letih gradita Jannik Sinner in Carlos Alcaraz? »Ko ste mlajši, vse doživljate intenzivneje. S časom stvari postanejo mehkejše. Pozitivna stvar našega obdobja je, da smo končali kariere in lahko brez težav skupaj odidemo na večerjo. Na to smo lahko ponosni. Tekmovali smo za najpomembnejše stvari, a tega nismo pripeljali do skrajnosti. Rivalstvo je ostalo na pravi poti, osebni odnosi pa so bili vedno zgrajeni na spoštovanju, občudovanju in celo določeni meri prijateljstva,« je najprej začel Nadal, nato pa vendarle komentiral še aktualno rivalstvo Sinner-Alcaraz.

»Vesel sem, da sem bil del te zgodbe. Ne da bi karkoli odvzel Sinnerju ali Alcarazu, ki želita delati stvari na pravi način, menim, da smo mi – velika trojica – pomagali novim generacijam razumeti, da ste lahko izjemno zagrizeni tekmovalci, ne da bi sovražili svojega tekmeca. Imate lahko optimalen odnos, čeprav ne nujno prijateljstva. To je dobro nasledstvo, ki smo ga pustili za seboj,« je dejal Nadal, navaja portal puntodebreak.com.