Đoković hitro zlomil Federerjev odpor

Ljubljana - Novak Đoković se je po zmagi proti Rogerju Federerju s 7:6 (1) 6:4, 6:3 zanesljivo uvrstil v finale Odprtega prvenstva Avstralije, v katerem bo naskakoval rekordno osmo zmago. S kom se bo pomeril v prvem finalu velikega slama v sezoni, bo izvedel jutri, ko se bosta v drugem polfinalu pomerila Nemec Aleksander Zverev in Avstrijec Dominic Thiem.



Federer je šel v dvoboj s šest let mlajšim tekmecem v vlogi avtsajderja. Že v četrtfinalu se je mučil, porabil veliko moči in si še rahlo poškodoval stegensko mišico. Na voljo je imel premalo časa, da bi se osvežil in se lahko zoperstavil plenilcu Đokoviću, ki je svojo izjemno formo potrdil tudi v jubilejnem 50. dvoboju teniških velikanov.



Za Švicarja in dvajsetkratnega zmagovalce velikih slamov je bil tako rekoč usoden že prvi niz, ki ga je izgubil v podaljšani igri. V njej je osvojil eno samo točko. Povrhu je Federer zapravil vodstvo 4:1 v nizih in tri žogice za 5:1. Đoković, ki bo v Melbournu branil naslov in naskakoval 17. zmago na največjih turnirjih, je imel nato tako rekoč odprta vrata do 27. zmage v medsebojnih dvobojih. Presenečenja ni dopustil in je zanesljivo osvojil še naslednja niza. Izkoristil je že prvo zaključno žogo za zmago.



Đoković je za zmago potreboval le dve uri in osemnajst minut. Njegova premoč je bila izražena tudi v točkah – 113:93.