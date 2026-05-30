Đoković je izpustil zlato žogico in končal niz, ki je trajal od 2022

Na pariškem pesku se je v zgodnjem petkovem večeru Novak Đoković po petih urah odličnega tenisa z brazilskim supertalentom Joaom Fonseco poslovil od OP Francije in najbrž od zadnje velike priložnosti, da osvoji rekordni 25. grand slam, s katerim bi bil najtrofejnejši teniški igralec v zgodovini.

Po odpovedi Carlosa Alcaraza in nepričakovanem izpadu Jannika Sinnerja je imel Đoković na videz odprto pot k finalu, a enako velja tudi za mlajšo generacijo igralcev, ki nestrpno čakajo na svojo priložnost, da se zavihtijo na enega od štirih teniških prestolov. Od leta 2022 so namreč vse turnirje za grand slam osvojili najboljši trije igralci zadnjih petih let, za druge so ostale le drobtinice.

Đoković po porazu ni bil preveč razočaran, dejal je, da je igral dobro, a da je tokrat zmagal boljši igralec, hkrati pa ni želel potrditi, da bo tudi drugo leto zaigral v Parizu. V prvih dveh nizih je bil Srb zelo agresiven, dobro je skrival svojih 39 let, 20 let mlajši Fonseca ni imel odgovora na natančne in hitre udarce.

Joau Fonseci je čestital za prigarano in zasluženo zmago. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters

Nato pa so v tretjem nizu Đokovića začeli načenjati krči, udarci so bili nekoliko krajši in Fonseca je lahko sprožil silovit forehand, ki ga je vrnil v igro. Najprej je izenačil na 2:2 v nizih, v petem sta bila igralca poravnana do 5:5, nato je Brazilec odvzel servis Đokoviću. Na svoji servisni igri je Srbu ponudil priložnost za odvzem, nato pa je s tremi asi zaključil srečanje, svoje prvo z velikim idolom.

»Nekako sem vedel, da lahko zmagam to tekmo, čeprav je bila zame nekaj posebnega, že to, da sem lahko delil igrišče z idolom, je bilo pravljično. V zadnjem nizu sem bil utrujen, Novak se je gibal bolje od mene, zato sem vedel, da moram s servisom poskusiti na vse ali nič,« je pojasnil Fonseca, ki je napredoval v četrti krog pariškega turnirja.

4:57 je trajal dvoboj, za Đokovića je bil najdaljši na pesku in drugi najdaljši v tem desetletju (Alcaraz, Wimbledon 2023)

Enako je uspelo njegovemu vrstniku Rafaelu Jodarju, še enemu od članov nove generacije tenisa, ki trka na vrata najboljših. Od prvih desetih nosilcev Roland Garrosa so v igri za zmago le še trije: Alexander Zverev (2), Felix Auger-Aliassime (4) in Alex De Minaur (8).