Đoković je v elitnem klubu dobil družbo

Jannik Sinner se je po slavju na mastersu v Rimu v zgodovino tenisa vpisal z zlatimi črkami. Italijan je v finalu s 6:4 in 6:4 premagal Casperja Ruuda ter tako vknjižil zmago na vseh turnirjih serije masters 1000, kar je pred njim uspelo le srbskemu zvezdniku Novaku Đokoviću.

Zmagovalec štirih turnirjev za grand slam je še nepremagan na letošnjih mastersih in je pokal dvignil na vseh dosedanjih prizoriščih (Indian Wells, Miami, Monte Carlo in Madrid). Prvič se je končne zmage na turnirju te kategorije veselil v Kanadi leta 2023, naslednje leto je v zbirko dodal še pokale iz Miamija, Cincinnatija in Šanghaja, svoj aktualni niz neporaženosti pa je začel lani z zmago v Parizu.

Tako imenovani zlati masters velja za enega najtežjih dosežkov v tenisu, ki je pred Sinnerjem uspel le Đokoviću. Osemintridesetletniku je to prvič uspelo leta 2018, ko je po letih neuspehov v Cincinnatiju le prekinil črni niz in slavil zmago. Pred tem je Srb na vseh preostalih najprestižnejših turnirjih ATP zmagal vsaj dvakrat. Sedaj je v elitni klub sprejel novega člana. »Dobrodošel v ekskluzivnem klubu,« je na družbenih omrežjih zapisal Đoković, ki je v večnem mestu pogosto blestel in je kar šestkrat dvignil lovoriko pred italijanskim občinstvom.

S svojim dosežkom je bil zadovoljen tudi običajno zadržani Sinner. »Zadnja dva meseca in pol sta bila neverjetna. Vsakokrat se trudim, da se postavim v najboljšo možno pozicijo in dam vse od sebe. Ni vsak dan enostaven, a sem resnično, resnično srečen,« je po zmagi povedal Južni Tirolec, ki je na svetovni lestvici ATP še povečal prednost pred večnim tekmecem Alcarazom. Pred Špancem ima sedaj več kot 2700 točk prednosti.

Sinnerja sedaj čaka nekaj dni odmora preden se naslednjo nedeljo začne največji turnir na pesku v sezoni. Na Roland Garrosu bo Italijan lovil 30. naslov in še edino manjkajočo lovoriko na turnirjih za grand slam. Če bi mu to uspelo, bi dopolnil karierni grand slam in ponovil dosežek Rafaela Nadala, ki je leta 2010 na peščenih mastersih dosegel hat-trick zmag, nato pa slavil še na pariškem pesku.