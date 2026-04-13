Tenis

Đoković je v Sinnerju našel naslednika

Italijan Jannik Sinner je po zmagi v Monte Carlu vnovič postal prvi lopar sveta. Z zmago v kneževini je izenačil dosežek Novaka Đokovića.
Jannik Sinner je slavil na vseh treh letošnjih mastersih. FOTO: Valery Hache/AFP
Jannik Sinner je slavil na vseh treh letošnjih mastersih. FOTO: Valery Hache/AFP
Tim Erman
13. 4. 2026 | 08:31
13. 4. 2026 | 08:38
Italijanski teniški igralec Jannik Sinner se je vrnil na prestol. Po zmagoslavju na teniškem mastersu serije 1000 v Monte Carlu, na katerem je v finalu premagal svojega največjega tekmeca Carlosa Alcaraza, je znova zasedel prvo mesto na svetovni lestvici – prvič po novembru lani.

Sinnerju klasika in skok na vrh
 

Sinner je za španskim zvezdnikom pred prvim mastersom sezone v Indian Wellsu zaostajal za 3150 točk, toda v Združenih državah Amerike je našel pravo formo in osvojil tako imenovani sončni dvojček (Indian Wells in Miami Open). Alcaraz na teh turnirjih ni prišel do finala, v kalifornijski puščavi ga je v polfinalu premagal Danil Medvedjev, na Floridi je izgubil v tretjem kolu proti Američanu Sebastianu Kordi

Pred njunim finalom v kneževini je bilo jasno, da bo zmagovalec (p)ostal številka ena. Obračun je bolje odprl 22-letni Španec, ki je Sinnerju nemudoma vzel servis, a se je Italijan kmalu pobral. Prvi niz se je odločal v »tie-breaku«, ki ga je dobil zmagovalec štirih turnirjev za grand slam. V drugem nizu je Italijan zaostajal s 3:1, a nato ni oddal več igre in se na koncu veselil zmage s 7:6 (5), 6:3.

Štiriindvajsetletni Sinner je tako prvi igralec po Novaku Đokoviću, ki je slavil na prvih treh mastersih sezone. Srbskemu šampionu je to uspelo leta 2015. Poleg tega se je v zgodovino vpisal kot šele tretji igralec s štirimi zaporednimi zmagami na turnirjih serije masters – pred letošnjim trojčkom se je zmage veselil tudi v Parizu na koncu lanske sezone –, kar je uspelo le Đokoviću in Rafaelu Nadalu

»Resnično je neverjetno, kaj ti trenutno uspeva,« je po tekmi nasprotnika pohvalil Alcaraz. Doslej je sončni dvojček in turnir v Monte Carlu osvojil le en igralec, ti pa si zdaj drugi. To je nekaj neverjetnega, sam pa sem pravkar izkusil, kako težko je to doseči.«

Sinner je prvi lopar sveta prvič postal junija leta 2024 in je teniški karavani kraljeval skupno 66 tednov. To ga po številu tednov na vrhu lestvice uvršča na dvanajsto mesto, na enajstem mestu z 72 tedni je Stefan Edberg

Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Celjski sejem z novim konceptom

Celjski sejem z letom 2026 uvaja pomembno novost na področju industrijskih dogodkov.
Promo Delo 13. 4. 2026 | 08:38
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
Vredno branja

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:47
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:06
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Slovenska vojska išče kader prihodnosti: bi zdržali ta preizkus? (video)

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike.
7. 4. 2026 | 09:18
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
POSLOVANJE

Če tukaj škripa, se to hitro pozna

Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:52
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Bolečine v križu: zakaj se težava vedno znova vrača?

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Delo 8. 4. 2026 | 08:27
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:50
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
Promo Delo 8. 4. 2026 | 14:04
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
DOBRO JE VEDETI

Kako izbrati prava okna za vaš dom?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Delo 8. 4. 2026 | 12:47
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

STRABAG postavlja standarde trajnostne gradbene tehnologije

STRABAG je na slovenskem trgu več kot tri desetletja. V tem času je izpeljal gradbene projekte, ki so zaznamovali podobo naših mest in širši kulturni prostor.
Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:47
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
ENERGIJA

Skriti faktor, zaradi katerega se sončna elektrarna povrne hitreje

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
Promo Delo 7. 4. 2026 | 08:56
Preberite več

