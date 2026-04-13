Đoković je v Sinnerju našel naslednika

Italijanski teniški igralec Jannik Sinner se je vrnil na prestol. Po zmagoslavju na teniškem mastersu serije 1000 v Monte Carlu, na katerem je v finalu premagal svojega največjega tekmeca Carlosa Alcaraza, je znova zasedel prvo mesto na svetovni lestvici – prvič po novembru lani.

Sinner je za španskim zvezdnikom pred prvim mastersom sezone v Indian Wellsu zaostajal za 3150 točk, toda v Združenih državah Amerike je našel pravo formo in osvojil tako imenovani sončni dvojček (Indian Wells in Miami Open). Alcaraz na teh turnirjih ni prišel do finala, v kalifornijski puščavi ga je v polfinalu premagal Danil Medvedjev, na Floridi je izgubil v tretjem kolu proti Američanu Sebastianu Kordi.

Pred njunim finalom v kneževini je bilo jasno, da bo zmagovalec (p)ostal številka ena. Obračun je bolje odprl 22-letni Španec, ki je Sinnerju nemudoma vzel servis, a se je Italijan kmalu pobral. Prvi niz se je odločal v »tie-breaku«, ki ga je dobil zmagovalec štirih turnirjev za grand slam. V drugem nizu je Italijan zaostajal s 3:1, a nato ni oddal več igre in se na koncu veselil zmage s 7:6 (5), 6:3.

Štiriindvajsetletni Sinner je tako prvi igralec po Novaku Đokoviću, ki je slavil na prvih treh mastersih sezone. Srbskemu šampionu je to uspelo leta 2015. Poleg tega se je v zgodovino vpisal kot šele tretji igralec s štirimi zaporednimi zmagami na turnirjih serije masters – pred letošnjim trojčkom se je zmage veselil tudi v Parizu na koncu lanske sezone –, kar je uspelo le Đokoviću in Rafaelu Nadalu.

»Resnično je neverjetno, kaj ti trenutno uspeva,« je po tekmi nasprotnika pohvalil Alcaraz. Doslej je sončni dvojček in turnir v Monte Carlu osvojil le en igralec, ti pa si zdaj drugi. To je nekaj neverjetnega, sam pa sem pravkar izkusil, kako težko je to doseči.«

Sinner je prvi lopar sveta prvič postal junija leta 2024 in je teniški karavani kraljeval skupno 66 tednov. To ga po številu tednov na vrhu lestvice uvršča na dvanajsto mesto, na enajstem mestu z 72 tedni je Stefan Edberg.