Đoković jezen na nespoštljivega Norrieja

Vsaj še nekaj dni številka 1 svetovnega tenisa Novak Đoković je na mastersu v Rimu premagal Camerona Norrieja s 6:3 in 6:4, toda igrišče zapuščal jezen na Britanca.

Obtožil ga je, da je pozabil na »fair play«, mu očital zlorabo zdravniškega premora in kričanje po vsaki točki, še najbolj pa ga je razjezilo, ker naj bi ga Norrie namerno zadel z žogico. V drugem nizu je imel Britanec priložnost za break, po nekaj izmenjavah ob mreži je Đoković uvidel, da bo izgubil točko in se umaknil, nakar ga je 13. nosilec zadel v nogo. Srb je obrnil glavo in mu namenil smrtonosni pogled.

Cameron Norrie se je posluževal raznih trikov. FOTO: Aleksandra Szmigiel/Reuters

»Moral bi me videti. Ogledal sem si posnetek in morda bi lahko kdo rekel, da ni bilo namerno. Toda periferni vid nam omogoča, da vedno vemo, kje se nahaja igralec. Žogica je bila zelo počasna in blizu mreži. Obrnil sem se stran, ker sem vedel, da je točka izgubljena, potem pa me je zadelo,« se je spominjal Nole.

»Saj vem, nič ni delal zunaj pravil. Dovoljeno je vzeti zdravniški premor, ko tekmec servira za zmago. Dovoljeno je zadeti nasprotnika. Dovoljeno se je po vsaki točki zadreti 'C'mon!'. Toda vsi igralci vemo, da to ni športno,« je dejal Đoković, ki sicer z Norriejem ni imel težav.

Cameron Norrie je potreboval zdravniški premor. FOTO: Tiziana Fabi/AFP

»S Cameronom sva bila v redu vsa ta leta, odkar je na turneji. Tudi trenirala sva skupaj. Zunaj igrišča je čisto prijeten fant, zato resnično ne razumem njegovega odnosa na igrišču. Ampak kar je bilo, je bilo, v dvoboj je prinesel ogenj in jaz sem se odzval. Nikar ne bom odobraval takšnega obnašanja in zgolj sklonil glavo, vedno bom opozarjal na takšne stvari,« je še povedal zmagovalec 22 turnirjev za grand slam, ki bo mesto številke 1 v ponedeljek odstopil Carlosu Alcarazu, četudi je mladi Španec že izpadel v Rimu.