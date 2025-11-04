Novak Đoković kot sedmi potrdil nastop na finalu sezone

Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković je potrdil nastop na finalu sezone ATP v Torinu, ki bo od 9. do 16. novembra, je sporočil predsednik Italijanske teniške zveze Angelo Binaghi. Đoković je konec oktobra odpovedal nastop na zadnjem mastersu 1000 sezone v Parizu, zato je bil njegov nastop v Italiji malce vprašljiv.

Đoković, zmagovalec rekordnih 24 turnirjev za grand slam, lani zaradi poškodbe ni igral na zaključnem turnirju osmih najboljših teniških igralcev sveta.

Peti igralec sveta je prejšnji teden izpustil pariški masters, nazadnje pa je nastopil 11. oktobra, ko je v polfinalu mastersa 1000 v Šanghaju izgubil proti Valentinu Vacherotu, ki je v finalu nenadejano premagal še bratranca in dvignil pokal. Ta teden Srb nastopa na turnirju v Atenah.

Đoković je na sklepnem turnirju ATP zmagal rekordnih sedemkrat, pokal pa je nazadnje dvignil leta 2023.

Med sedmimi tenisači, ki bodo nastopili v Torinu, je tudi trenutno prvouvrščeni Italijan Jannik Sinner. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters

Doslej je znanih sedem tenisačev, ki bodo nastopili v Torinu, in sicer Italijan Jannik Sinner, Španec Carlos Alcaraz, Nemec Alexander Zverev, Novak Đoković, Američana Taylor Fritz in Ben Shelton ter Avstralec Alex De Minaur.

Za zadnje osmo mesto se potegujeta Kanadčan Felix Auger-Aliassime in Italijan Lorenzo Musetti. Auger-Aliassime, ki je prejšnji teden klonil v finalu pariškega mastersa, je odpovedal nastop na turnirju ATP v Metzu. To pomeni, da si Musetti lahko prisluži mesto v Torinu, če ta teden zmaga na turnirju ATP v Atenah.