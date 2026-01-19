Đoković kot svojih v zlatih časih do jubilejne 100. zmage v Melbournu

Srbski teniški as Novak Đoković je odprto prvenstvo Avstralije začel v slogu svojih najboljših let. V uvodnem krogu je zanesljivo s 6:3, 6:2 in 6:2 premagal Španca Pedra Martíneza ter v Melbournu slavil jubilejno 100. zmago.

Đoković si želi osvojiti že enajsto lovoriko na tem turnirju in absolutni rekord v številu končnih zmag na turnirjih za grand slam povečati na 26. Nazadnje je na enem od štirih največjih tekmovanj slavil na OP ZDA leta 2023, predlani pa se je v finale prebil le v Wimbledonu. Lani je zmagoval predvsem na manjših turnirjih.

V Avstraliji je Đoković letos postavljen kot četrti nosilec, kar pomeni, da bi se lahko že v polfinalu pomeril z branilcem naslova, Italijanom Jannikom Sinnerjem. Proti Martínezu je 38-letni Srb blestel predvsem pri servisu: v prvem nizu je pri lastnem začetnem udarcu oddal le tri točke, v drugem in tretjem pa le po eno.

Novak Đoković je igral kot mladenič. FOTO: David Gray/AFP

»Odlično se je vrniti sem,« je po dvoboju dejal Đoković, ki je za zmago potreboval natanko dve uri. »To je nedvomno moje najljubše prizorišče na celotni turneji.« Od legendarnega Švicarja Rogerja Federerja, ki ima v Melbournu 102 zmagi, ga tako ločita le še dve. Prav v Avstraliji je leta 2008 osvojil tudi svojo prvo lovoriko za grand slam – pred 18 leti.

Becker: Bolje skoraj ne gre

»Pisati zgodovino je zame velika motivacija. Počutim se blagoslovljenega, da lahko še vedno igram na tej ravni,« je Novak dodal v zmagovitem intervjuju. Njegov nekdanji trener Boris Becker, zdaj strokovni komentator pri Eurosportu, je po nekaj začetnih napakah v prvem nizu izpostavil izjemno igro v nadaljevanju dvoboja: »To je bila absolutna svetovna raven. Težko je igrati bistveno bolje.«

A leta terjajo svoj davek. Đoković je tudi proti Martínezu večkrat raztegoval mišice, predvsem v predelu kolkov. »Šprinti se seveda poznajo na telesu. Pogosteje razteguje kolk – vprašanje je, kako se bo to razvijalo v nadaljevanju turnirja,« je med dvobojem opozoril Becker.

Pedro Martinez (desno) je športno čestital Novaku Đokoviću. FOTO: David Gray/AFP

Kljub temu je bil uvod v turnir po mnenju nekdanjega trenerja skoraj idealen. »Trajanje tekme je bilo primerno, servis izjemen, tudi preostale prvine igre so na zelo visoki ravni.«

V drugem krogu se bo svetovni številki 4 zoperstavil italijanski kvalifikant Francesco Maestrelli. »Počutim se zelo dobro,« je poudaril Đoković: »Vsako uro izkoristim za regeneracijo in skrb za telo.« Becker je bil nad njim navdušen: »Novak deset tednov ni igral turnirja, a po današnjem večeru je jasno – v Melbourne je prišel v odlični formi.«