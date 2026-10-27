Đoković na udaru ob zmagi Študentske liste: Nikjer te ni bilo, bil si kot miška

Novak Đoković se je v Srbiji znova znašel v središču politične razprave. Tokrat sicer ne zaradi njegovih besed ali dejanj, temveč zaradi pomanjkanja le-teh. Mnogi so namreč pričakovali, da se bo eden največjih športnikov vseh časov v ključnem političnem trenutku jasneje opredelil, a je Đoković v sklepni fazi protestov študentov proti Aleksandru Vučiću molčal.

Med srbskimi mediji je precej pozornosti pritegnila ena izmed objav na družbenem omrežju X. Avtor objave meni, da si Đoković zaradi vseh dosežkov v Srbiji zasluži poseben status, vendar mu obenem ne more odpustiti pomanjkanja javne podpore v trenutku, ko je bila ta pričakovana. »Ko smo te najbolj potrebovali, te ni bilo nikjer. Bil si kot majhna miška,« se bere del sporočila, ki kaže, da so pričakovanja dela javnosti do Đokovića segala onkraj meja športa.

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Zdravo. Za tebe ova država mora da uradi sve što može da ti se oduži. Da te vrati u Srbiju, da ti pruži status kakav si zaslužio. Jer ti si dar sa neba, a ovi govnari toga nisu bili svesni. A što se mene nebitnog tiče. Kada si nam najviše bio potreban. Nije te nigde bilo. Bio si mali miš. I ja ti to kao običan čovek nikada neću ni zaboraviti ni oprostiti. Ali te zovem da dođeš i da budeš sa nama. Jer te ljudi sa pravom ovde obožavaju. Ali znaš kako, status božanstva pripada Dejanu Bodirogi vo vjek i vjekov. — Rebelić 3⃣ (@Remoozbg) October 26, 2026

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V preteklih letih je Đoković sicer javno podprl študente in obsodil nasilje nad njimi ter postal tarča medijev, naklonjenih Vučićevi oblasti. Kritiki so zato nad tenisačem razočarani predvsem zaradi njegove odsotnosti v sklepni fazi volilne kampanje.

Avtor Đokoviću za zgled navaja predsednika evrolige Dejana Bodirogo, ki je vseskozi podpiral proteste študentov in naposled tudi kandidiral na Študentski listi: »Zagotovo veš, da Dejanu Bodirogi za vekomaj pripada status božanstva.«