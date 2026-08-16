Đoković na vseh štirih: Bojim se, da me ne boste več videli

Srbski teniški veteran Novak Đoković se je na igrišča vrnil prvič po Wimbledonu, a je bila njegova generalka pred OP ZDA zelo kratka. Devetintridesetletnika je že v njegovem uvodnem dvoboju mastersa v Cincinnatiju presenetil 50. igralec sveta Thiago Agustín Tirante, ki je po zasuku slavil z 2:6, 6:4, 6:4.

Za Đokovića se je dvoboj začel po načrtih. Prvi niz je dobil prepričljivo s 6:2 in zdelo se je, da bo po več kot mesecu dni tekmovalnega premora brez večjih težav opravil prvo nalogo. Nato so razmere v Ohiu začele terjati davek. V veliki vročini in vlagi je Srb vse težje dihal in se gibal, že na začetku drugega niza pa je potreboval zdravniško pomoč.

Tirante je začutil priložnost. Petindvajsetletni Argentinec je dvignil raven igre, predvsem pa je zelo dobro serviral in vztrajal tudi takrat, ko se je Đoković poskušal vrniti v dvoboj. Po skoraj treh urah igre je prišel do največje zmage v karieri in izboljšal svojo izjemno statistiko proti igralcem iz najboljše deseterice na štiri zmage in en poraz. V naslednjem krogu ga čaka Španec Martin Landaluce.

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Bolj kot sam poraz Đokovića lahko pred OP ZDA skrbi njegovo fizično stanje. Po dvoboju je pojasnil, da ne gre zgolj za slab dan. »V prvi vrsti moram čestitati tekmecu. Zame je bil to zelo neprijeten dvoboj, tako sem se na igrišču tudi počutil. Ni bilo prvič in predstavljam si, da tudi ne zadnjič. Gre za zdravstvene težave, ki me spremljajo že nekaj zadnjih let, še posebej veliko težav pa imam, ko sta v zraku velika vlažnost in vročina. Seveda si želim, da bi se v prihodnosti še vrnil v Cincinnati, vendar v tem trenutku bolj kaže, da se najverjetneje ne bom. Bomo videli, kaj bo prinesla prihodnost,« je dejal Đoković.

V ZDA veteran lovi zgodovinski 25. naslov za grand slam, toda nastop v Cincinnatiju je odprl vprašanje, kako dobro je njegovo telo pripravljeno na napore, ki ga čakajo v New Yorku. V zadnjih sezonah je koledar močno skrčil in se osredotočil predvsem na največje turnirje.