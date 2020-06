Đoković: Naredili smo napako, bilo je prezgodaj

Beograd - Najboljši teniški igralec sveta Novak Đoković, ki je v torek javnosti razkril, da je okužen s koronavirusom, se je oglasil prek družabnih omrežij in se opravičil vsem, ki so sodelovali na jadranski turneji Adria Tour. Ta se je zaradi neupoštevanja higienskih protokolov in malomarnosti izkazala za pravo žarišče okužb z virusom sars-cov-2.



"Verjeli smo, da je turneja upoštevala vse zdravstvene protokole in zdravje v regiji se je zdelo v dobrem stanju, da končno združimo ljudi iz človekoljubnih razlogov. A motili smo se. Naredili smo napako, bilo je prezgodaj," je sporočil srbski zvezdnik, ki se je hkrati opravičil vsem vpletenim.



Ob tem je napovedal pomoč ljudem v Beogradu in Zadru; po teh uvodnih postojankah se je turneja zaradi pozitivnih testov na koronavirus tudi predčasno končala.



Plaz je sprožil Bolgar Grigor Dimitrov, ki je v Zadru sprva zaradi izčrpanosti in slabega počutja odpovedal nadaljnje nastope na Adria Touru, pozneje pa razkril, da je bil pozitiven na virus sars-cov-2.

Dva tedna karantene

Dimitrovu so kmalu sledili še drugi pozitivni testi, med njimi sta bila pozitivna še dva teniška igralca, Hrvat Borna Čorić in Srb Viktor Troicki, medtem ko je Đoković zavrnil testiranje v Zadru in je pozitiven test razkril dan pozneje po opravljenem testiranju v Beogradu.



"Če ste bila na Adria Touru ali v bližini katerega od sodelujočih igralcev, se prosim testirajte in upoštevajte socialno razdaljo. Med vse v Beogradu in Zadru bomo v bližnji prihodnosti razdelili zdravstvena sredstva.



Preostanek turneje je odpovedan, mi pa bomo ostali osredotočeni na vse prizadete," je še sporočil Đoković, ki bo skupaj z ženo Jeleno, ki je prav tako pozitivna, ostal 14 dni v samoosamitvi, čez pet dni pa bosta oba opravila nov test.