Đoković ne popušča in je zmlel tudi Rusa

Srbski teniški igralec Novak Đoković se je na odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu prebil v polfinale. V četrtfinalu je četrti nosilec s 6:1, 6:2 in 6:4 premagal petopostavljenega Rusa Andreja Rubljova. V polfinalu Srba čaka Američan Tommy Paul.

Đoković je v prvem nizu po igri na servis Rubljova povedel s 3:1, nato pa dodal še en "break" v šesti igri za vodstvo z 1:0 v nizih. V drugem nizu je Srb, ki ga poškodba mišice na videz ni posebej motila, Rusa prvič zlomil v peti igri, nato pa slavil s 6:2. V tretjem nizu je devetkratni zmagovalec tega turnirja Đoković dobil že uvodno igro, v kateri je serviral Rubljov, prednost pa nato držal vse do konca, tako da si je zagotovil 44. polfinale na grand slamih in desetega v Avstraliji.

»Andrej je izvrsten igralec. Toda v vsakem pomembnem trenutku in pomembnem udarcu sem našel tisti pravi tenis, to me najbolj veseli,« je dodal srbski zvezdnik, ki ga je v prvem nizu skušal "iztiriti" eden od gledalcev z vzkliki »Dajmo, Andrej, pošlji ga domov«, toda Đoković je znova pokazal tudi psihično trdnost.

Znani vsi polfinalisti in polfinalistke

Že pred tem si je polfinalni obračun z Đokovićem priigral Američan Tommy Paul. Ta je v četrtfinalu s 7:6, 6:3, 5:7 in 6:4 premagal rojaka Bena Sheltona. V prvem polfinalu se bosta merila tretjepostavljeni Grk Stefanos Cicipas in 18. nosilec, Rus Karen Hačanov.

Novak Đoković FOTO: David Gray/AFP

V ženski konkurenci sta si danes polfinale zagotovili Poljakinja Magda Linette in Belorusinja Arina Sabalenka. Linette je s 6:3 in 7:5 izločila Čehinjo Karolino Pliškovo, Sabalenka pa s 6:3 in 6:2 Hrvatico Donno Vekić. V drugem ženskem polfinalu se bosta merili Belorusinja Viktorija Azarenka, dvakratna zmagovalka Melbourna, in Kazahstanka Jelena Ribakina, zmagovalka Wimbledona. Ti sta sicer 24. oziroma 22. nosilka turnirja.