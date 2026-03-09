Đoković razkril možnosti Alcaraza za nov rekord

Španski teniški zvezdnik Carlos Alcaraz je sezono 2026 začel v izjemni formi. Prvi igralec sveta je osvojil svoja prva dva turnirja v letu – najprej Australian Open v Melbournu, nato še turnir v Qatar Open v Dohi. Uspešno je začel tudi nastop na turnirju Indian Wells Masters v Kaliforniji, kjer je niz zmag podaljšal na 13 zaporednih dvobojev.

To je bil tudi povod, da so novinarji v Kaliforniji vprašali Novaka Đokovića, ali lahko mladi Španec preseže njegov znameniti rekord iz leta 2011, ko je srbski as na turnirjih ATP nanizal 41 zaporednih zmag. »Za to bi moral osvojiti še štiri ali pet največjih turnirjev. Šele ko to izrečeš na glas, se zaveš, kako izjemen dosežek je to. Alcaraz ima sposobnosti, da mu uspe. Ima vse, kar potrebuje – pravo igro, prilagajanje različnim podlagam, telesno pripravljenost. Poleg tega je pokazal, da se pri svojih letih zelo hitro regenerira,« je dejal Đoković.

Ključnega pomena predvsem zdravje

Po njegovih besedah je pri takšnih dosežkih ključnega pomena predvsem zdravje. »Če bo uspel ohraniti telo zdravo, je dovolj dober, da lahko osvoji katerikoli turnir. Nikoli pa ne veš, kaj se lahko zgodi. Gotovo pa je, da pri svojih letih dosega zgodovinske rezultate v našem športu,« je športno poudaril srbski teniški zvezdnik.

Novak Đoković FOTO: Jayne Kamin-oncea/Reuters

Hkrati se zaveda, da Španca čaka izjemno zahtevna naloga, če želi doseči njegov niz izpred petnajstih sezon. »Ko enkrat zajahaš val zmag, z njega ne želiš sestopiti. V takšnem nizu je samozavest ogromna. Po vsaki zmagi imaš občutek, da si še močnejši. Carlosu želim še veliko zmag – za tenis počne izjemne stvari,« je dodal Đoković.

Alcarazov tekmec v tretjem krogu turnirja v Indian Wellsu je Francoz Arthur Rinderknech. Če bosta Đoković in Alcaraz upravičila vlogo favoritov v uvodnem delu turnirja v kalifornijski puščavi, bi se lahko srečala v polfinalu, do tja pa morata oba preskočiti še po tri ovire. Prvi in tretji igralec sveta sta se doslej pomerila desetkrat, razmerje zmag pa je izenačeno – 5:5.