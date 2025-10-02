Đoković: O tem govorim že 15 let, pa se nič ne spremeni

Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković je na turnirju ATP v Šanghaju znova opozoril na preveliko število teniških turnirjev. »O prenatrpanem tekmovalnem koledarju govorim že več kot 15 let, a igralci še vedno nismo dovolj enotni, da bi se odločili za spremembe,« je na kakovostnem turnirju na Kitajskem dejal 38-letni Srb.

Povod za tovrstno razpravo je bila odpoved prvega igralca sveta Carlosa Alcaraza na turnirju v Šanghaju zaradi preutrujenosti, vidno nezadovoljstvo zavoljo prenatrpanega teniškega koledarja pa sta pred kratkim pokazali tudi Poljakinja Iga Šwiatek in Američanka Coco Gauff.

»Že pred 15 leti sem načel to temo in dejal, da se moramo igralci poenotiti in reorganizirati koledar tekmovanja. Obstajajo posamezniki, ki ne želijo spremeniti stvari na bolje in v našo dobrobit. Igralci še vedno nismo dovolj enotni in ne vlagamo dovolj časa in energije, da bi se na tem področju zgodile spremembe,« je v zvezi s tem med drugim dejal 24-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam iz Srbije.

Đoković se na veliko teniško sceno vrača po štiritedenskem premoru. Nazadnje je igral na odprtem prvenstvu ZDA v začetku septembra, ko ga je v polfinalu turnirja za grand slam v treh nizih premagal Alcaraz. Prvi dvoboj v Šanghaju ga čaka v petek, pomeril se bo z leto dni mlajšim Hrvatom Marinom Čilićem.