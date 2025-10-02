  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Tenis

    Đoković: O tem govorim že 15 let, pa se nič ne spremeni

    Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković je razočaran, ker igralci še vedno niso dovolj enotni, da bi se odločili za spremembe v prenatrpanem urniku.
    Novak Đoković je prepričan, da je v sezoni preveč turnirjev. FOTO: Eduardo Munoz/Reuters
    Galerija
    Novak Đoković je prepričan, da je v sezoni preveč turnirjev. FOTO: Eduardo Munoz/Reuters
    P. Z., STA
    2. 10. 2025 | 17:52
    2. 10. 2025 | 17:57
    1:54
    A+A-

    Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković je na turnirju ATP v Šanghaju znova opozoril na preveliko število teniških turnirjev. »O prenatrpanem tekmovalnem koledarju govorim že več kot 15 let, a igralci še vedno nismo dovolj enotni, da bi se odločili za spremembe,« je na kakovostnem turnirju na Kitajskem dejal 38-letni Srb.

    image_alt
    Novak Đoković se vrača; ponosni Kitajci: Oprostite, enega smo morali dodati

    Povod za tovrstno razpravo je bila odpoved prvega igralca sveta Carlosa Alcaraza na turnirju v Šanghaju zaradi preutrujenosti, vidno nezadovoljstvo zavoljo prenatrpanega teniškega koledarja pa sta pred kratkim pokazali tudi Poljakinja Iga Šwiatek in Američanka Coco Gauff.

    »Že pred 15 leti sem načel to temo in dejal, da se moramo igralci poenotiti in reorganizirati koledar tekmovanja. Obstajajo posamezniki, ki ne želijo spremeniti stvari na bolje in v našo dobrobit. Igralci še vedno nismo dovolj enotni in ne vlagamo dovolj časa in energije, da bi se na tem področju zgodile spremembe,« je v zvezi s tem med drugim dejal 24-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam iz Srbije.

    Đoković se na veliko teniško sceno vrača po štiritedenskem premoru. Nazadnje je igral na odprtem prvenstvu ZDA v začetku septembra, ko ga je v polfinalu turnirja za grand slam v treh nizih premagal Alcaraz. Prvi dvoboj v Šanghaju ga čaka v petek, pomeril se bo z leto dni mlajšim Hrvatom Marinom Čilićem.

    Sorodni članki

    Šport  |  Tenis
    Tenis

    Atraktivni teniški igralec in ljubljenec navijačev naznanil konec kariere

    Gael Monfils je naznanil, da bo po koncu naslednje sezone lopar postavil v kot. Osvojil je 13 zmag na turnirjih serije ATP, zadnjo letos pozimi.
    1. 10. 2025 | 09:29
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Boris Becker

    Becker obžaluje zmago v Wimbledonu pri 17 letih: Vse je postalo senzacija

    Uspehe Borisa Beckerja so pogosto zasenčili burno zasebno življenje in ponavljajoče se finančne težave. Novaka Đokovića je spremljal iz zapora.
    26. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Št. 1 o št. 2

    Španec dobro ve, da je izzval tekmeca, ki se ga bo lotil na drugačen način

    Prvi teniški igralec sveta Carlos Alcaraz je povedal, da se bo po zmagi na zadnjem velikem slamu moral pripraviti na novega in izboljšanega Jannika Sinnerja.
    24. 9. 2025 | 08:31
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Odločitev je padla

    Novak Đoković se vrača; ponosni Kitajci: Oprostite, enega smo morali dodati

    Srb, trenutno četrti igralec sveta, je zadnji dvoboj igral v polfinalu odprtega prvenstva ZDA v New Yorku, ko ga je premagal poznejši zmagovalec Alcaraz.
    23. 9. 2025 | 19:23
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Smrt športnika

    Poslovila se je legenda svetovnega tenisa

    Teniški strokovnjak Nikola Pilić je umrl v 87. letu.
    23. 9. 2025 | 09:59
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Predstavitev biografije

    Pretresljiva izpoved legendarnega Šveda: Nikoli se nisem tako zelo sramoval

    Eden od najboljših teniških igralcev v zgodovini Björn Borg je ob predstavitvi knjige priznal, da so ga droge, tablete in alkohol pripeljali na rob prepada.
    Miha Šimnovec 20. 9. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Pravila oblačenja v šoli

    Učiteljice v pajkicah, ravnatelji v kavbojkah, učenci v trenirkah

    V Sloveniji so pravila od šole do šole različna, a bolj kot o prepovedih je smiselno govoriti o primernosti.
    Saša Bojc 1. 10. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vrh EU

    Obramba pred ruskimi droni je trčila v prvi zid

    Evropa v težjem varnostnem položaju vse bolj vidi Ukrajino kot prvo linijo svoje obrambe.
    Peter Žerjavič 1. 10. 2025 | 19:15
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Pokojnine

    Kakšna bo pokojnina pri 1800 in 2500 evrih bruto plače

    Ali se je ugodneje upokojiti konec leta 2025 ali v začetku 2026?
    2. 10. 2025 | 11:18
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Hišna preiskava

    Sorodnik Hojsovega najemnika naj bi informacije predal preprodajalcu z drogami

    Aleš Hojs in njegov odvetnik Franci Matoz sta očitke o izdaji podatkov Kavaškemu klanu označila za nezakonit politični pregon in razkrila vsebino odredbe.
    Žan Urbanija 1. 10. 2025 | 14:22
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Šport

    Slovenski športniki so obupani! Kje ste navijači?

    Brez navijačev šport izgubi svojo moč, zato športniki potrebujejo našo spodbudo. Prav to sporočilo prinaša nova kampanja OKS »Brez vas so tribune le stoli«.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 12:05
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    ČAKALNE DOBE

    Ko vas začne skrbeti sumljiva sprememba ...

    Ko nas začne skrbeti sumljiva sprememba na koži ali bolečina v trebuhu, šteje vsak dan. A Slovenci na prvi pregled v povprečju čakamo več kot tri mesece.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Prihodnost je tukaj: Sønderborg pokazal, kako je zeleni prehod videti v praksi

    Sønderborg je na Rethink Cities Summitu dokazal, da je zeleni prehod več kot vizija, je uresničljiv cilj z rešitvami, ki že delujejo v praksi.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 09:51
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    VIDEO

    »Kaj pa, če pride do zastoja? Kdo vam bo povrnil stroške?« (video)

    Kako preprečiti paniko in velike izgube? Kako zavarovati premoženje in se izogniti hudim poslovnim posledicam?
    Promo Delo 1. 10. 2025 | 08:43
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ

    Nenačrtovani zastoji prinesejo več milijard izgub

    Številna podjetja se z obratovalnimi zastoji srečujejo večkrat na leto, lahko tudi večdesetkrat na leto.
    Milka Bizovičar 2. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ

    Tehnologija deluje samo, če jo zaposleni podpirajo

    Če je zaposlene strah za službo, če tehnologiji ne zaupajo in ne sodelujejo pri uvedbi v delovne procese, vrednost orodij izpuhti.
    Milka Bizovičar 2. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Poslovna konferenca Zdravje

    Sedenje je enako tveganje za zdravje kot kajenje

    Na področju zdravja lahko država marsikaj naredi, največ pa lahko naredimo sami z lastno odgovornostjo do lastnega zdravja.
    Marjana Kristan Fazarinc 1. 10. 2025 | 14:07
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Pacienti morajo dobiti potrebne, ne pa želene storitve

    Gostje okrogle mize so razpravljali o učinkovitosti v zdravstvu ter kako jo povečati.
    Milka Bizovičar 1. 10. 2025 | 12:14
    Preberite več

    Več iz teme

    Novak ĐokovićCarlos AlcarazŠanghajATPIga Swiatek

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Konferenčna liga

    Odštevanje do spektakla: Celjani začenjajo evropski ples, bo AEK padel?

    Ob 21. uri se bo na polnem štadionu Z'dežele začela tekma Celja in AEK iz Aten v prvem kolu konferenčne lige. Albert Riera napoveduje napad na tri točke.
    2. 10. 2025 | 18:48
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    FIFA

    Infantino z drugačnim izhodiščem kot Čeferin glede izključitve Izraela

    Medtem ko Uefa razmišlja o izključitvi Izraela zaradi genocida v Gazi, predsednik Fife Gianni Infantino trdi, da nogomet ne bo rešil geopolitičnih problemov.
    2. 10. 2025 | 18:14
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zadeva Bobnar

    Tožilstvo proti Golobu vložilo zahtevo za sodno preiskavo

    Če bo preiskovalni sodnik v zadevi Bobnar uvedel sodno preiskavo, bo stekel kazenski postopek, premier pa bo dobil status obdolženca.
    2. 10. 2025 | 18:01
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Prenatrpan koledar

    Đoković: O tem govorim že 15 let, pa se nič ne spremeni

    Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković je razočaran, ker igralci še vedno niso dovolj enotni, da bi se odločili za spremembe v prenatrpanem urniku.
    2. 10. 2025 | 17:52
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Ljutomer

    Izbrani izvajalec domnevno povezan z županjo, pogodba pod drobnogledom KPK

    Storitve dolgotrajne oskrbe na domu bo izvajal zasebni zavod, ki je domnevno povezan z županjo Olgo Karba.
    Andrej Bedek 2. 10. 2025 | 17:38
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zadeva Bobnar

    Tožilstvo proti Golobu vložilo zahtevo za sodno preiskavo

    Če bo preiskovalni sodnik v zadevi Bobnar uvedel sodno preiskavo, bo stekel kazenski postopek, premier pa bo dobil status obdolženca.
    2. 10. 2025 | 18:01
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Prenatrpan koledar

    Đoković: O tem govorim že 15 let, pa se nič ne spremeni

    Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković je razočaran, ker igralci še vedno niso dovolj enotni, da bi se odločili za spremembe v prenatrpanem urniku.
    2. 10. 2025 | 17:52
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Ljutomer

    Izbrani izvajalec domnevno povezan z županjo, pogodba pod drobnogledom KPK

    Storitve dolgotrajne oskrbe na domu bo izvajal zasebni zavod, ki je domnevno povezan z županjo Olgo Karba.
    Andrej Bedek 2. 10. 2025 | 17:38
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    HONOR Magic V5 – najtanjši zložljivi telefon na svetu, ki spreminja pravila igre

    HONOR Magic V5 odpira novo poglavje v svetu zložljivih pametnih telefonov.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 08:31
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od Alp do Jadrana: zakaj je Koroška nova logistična zvezda Evrope

    Goliška železnica (Koralmbahn), suhi terminal in letališče Celovec postavljajo Koroško na logistični zemljevid sveta.
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 15:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Zakaj izbrati mleko in mlečne izdelke z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«?

    Na trgovskih policah je ponudba mleka in mlečnih izdelkov ogromna. Mleko prihaja iz različnih držav, s seboj pa prinaša različno kakovost in svežino.
    Promo Delo 1. 10. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    »Že v bližnji prihodnosti bomo priča spopadu umetnih inteligenc«

    S kombinacijo sistemskega pristopa države in varnostnih storitev, ki jih slovenskim podjetjem ponuja A1 Slovenija, lahko podjetja hitreje zaznavajo grožnje brez preobremenjevanja internih ekip, pri tem pa ostajajo skladna z zakonodajo.
    Promo Delo 29. 9. 2025 | 09:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Lumbago: vzroki, simptomi in zdravljenje bolečin v križu

    Nenadna bolečina v križu vas lahko ujame pri vsakdanjih opravilih. Zakaj ne mine sama od sebe in zakaj jo je nujno pravočasno obravnavati?
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVET

    Koliko vas stane stanovanjski kredit?

    Dom ni le prostor, kjer živimo. Je prostor, kjer se počutimo varne, gradimo odnose in ustvarjamo prihodnost.
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 09:12
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Kako pozimi doma ohraniti čist zrak in nizke stroške ogrevanja?

    Klasično prezračevanje pogosto prinaša toplotne izgube in višje stroške. Učinkovita rešitev je pametno prezračevanje.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    In če pride do nesreče? Kdo vam bo kril stroške?

    Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 10:56
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Hidroenergija, ki rešuje življenja – slovenski model poplavne zaščite

    Večnamenska zasnova HE spodnje Save združuje proizvodnjo čiste energije, protipoplavno zaščito in dolgoročno prilagajanje na podnebne spremembe.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 14:49
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Nastaja največja vodikova iniciativa v Sloveniji

    Slovenija s posebno iniciativo vstopa v vodikovo prihodnost ter povezuje industrijo in energetiko za razogljičen in zeleni prehod.
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    VIDEO: Kaj na trgu zlata lahko pričakujemo v prihodnosti?

    V zadnjih letih vrednost naložbenega zlata strmo raste. Po napovedih številnih strokovnjakov naj bi se takšen trend nadaljeval.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 11:54
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Zakaj bi čakali več kot 600 dni, če vam ni treba?

    Kako gibanje, preventiva in dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje pomagajo k hitrejšemu okrevanju in mirnejši prihodnosti.
    Promo Delo 2. 10. 2025 | 13:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    MLADI UPI

    Nova priložnost za mlade v Sloveniji

    Mladi upi 2025 prinašajo najmanj 50.000 evrov podpore perspektivnim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom.
    Promo Delo 2. 10. 2025 | 09:35
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo