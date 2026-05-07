Đoković pihal na dušo Italijanom: To je najpomembnejša država

Novak Đoković je pred začetkom serije masters 1000 v Rimu znova našel način, kako osvojiti domačine še pred prvim udarcem. Na tiskovni konferenci pred turnirjem je Italijo opisal z besedami, ki so hitro zaokrožile po tamkajšnjih medijih.

»Italija je najpomembnejši narod v zgodovini človeštva. Ljubljena zaradi toliko očitnih stvari, kot so zgodovina, kultura, glasba, hrana, avtomobili in moda. V svoji karieri sem imel poseben odnos z Italijani, delal sem in še vedno delam z Italijani v svoji ekipi, ponosen sem, da govorim italijansko, ki je eden najlepših jezikov. Toliko je stvari, ki jih je mogoče občudovati. O Italiji bi lahko govoril ure in ure,« je dejal srbski teniški igralec.

Takšne besede v Italiji seveda niso ostale neopažene, še posebej zato, ker ne prihajajo od kogarkoli. Đoković se v Rim vrača kot šestkratni zmagovalec tamkajšnjega turnirja in kot igralec, ki je v Foro Italicu pustil močan pečat. Na prizorišču letošnjega mastersa je že opravil prve treninge, rimski turnir pa bo njegov prvi nastop po marcu, ko si je poškodoval desno ramo.

Za tekmovanje, ki ga čaka v teh dneh, takšna gesta seveda ni nepomembna. Italija je trenutno v pravem teniškem zanosu, Jannik Sinner prihaja v Rim kot domači junak, Đoković pa je z nekaj skrbno odmerjenimi stavki poskrbel, da so Italijani pred začetkom dogajanja znova govorili tudi o njem. Včasih si občinstvo pridobiš z zmago, drugič pa že prej — z občutkom, da razumeš, pred kom igraš.