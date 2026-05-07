  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Tisk

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Tenis

Đoković pihal na dušo Italijanom: To je najpomembnejša država

Srbski zvezdnik se pred vrnitvijo v Rim ni pogovarjal le o tenisu.
Novak Đoković je pred začetkom mastersa v Rimu na Piazzi del Popolo nastopil na ekshibicijskem peščenem igrišču in pozdravil navijače. FOTO: Andreas Solaro/AFP
Galerija
Novak Đoković je pred začetkom mastersa v Rimu na Piazzi del Popolo nastopil na ekshibicijskem peščenem igrišču in pozdravil navijače. FOTO: Andreas Solaro/AFP
Blaž Potočnik
7. 5. 2026 | 14:54
2:04
A+A-

Novak Đoković je pred začetkom serije masters 1000 v Rimu znova našel način, kako osvojiti domačine še pred prvim udarcem. Na tiskovni konferenci pred turnirjem je Italijo opisal z besedami, ki so hitro zaokrožile po tamkajšnjih medijih.

image_alt
Sinner je dobil nasprotnika, vrača se Đoković

»Italija je najpomembnejši narod v zgodovini človeštva. Ljubljena zaradi toliko očitnih stvari, kot so zgodovina, kultura, glasba, hrana, avtomobili in moda. V svoji karieri sem imel poseben odnos z Italijani, delal sem in še vedno delam z Italijani v svoji ekipi, ponosen sem, da govorim italijansko, ki je eden najlepših jezikov. Toliko je stvari, ki jih je mogoče občudovati. O Italiji bi lahko govoril ure in ure,« je dejal srbski teniški igralec.

Takšne besede v Italiji seveda niso ostale neopažene, še posebej zato, ker ne prihajajo od kogarkoli. Đoković se v Rim vrača kot šestkratni zmagovalec tamkajšnjega turnirja in kot igralec, ki je v Foro Italicu pustil močan pečat. Na prizorišču letošnjega mastersa je že opravil prve treninge, rimski turnir pa bo njegov prvi nastop po marcu, ko si je poškodoval desno ramo.

Za tekmovanje, ki ga čaka v teh dneh, takšna gesta seveda ni nepomembna. Italija je trenutno v pravem teniškem zanosu, Jannik Sinner prihaja v Rim kot domači junak, Đoković pa je z nekaj skrbno odmerjenimi stavki poskrbel, da so Italijani pred začetkom dogajanja znova govorili tudi o njem. Včasih si občinstvo pridobiš z zmago, drugič pa že prej — z občutkom, da razumeš, pred kom igraš.

Sorodni članki

Šport  |  Drugo
Tenis

Sabalenka: Morda bomo bojkotirali velike turnirje

Najboljša teniška igralka na svetu danes praznuje 28. rojstni dan. Prepričana je, da bi morale biti denarne nagrade na turnirjih za grand slam višje.
5. 5. 2026 | 18:51
Preberite več
Šport  |  Tenis
Masters v Rimu

Sinner je dobil nasprotnika, vrača se Đoković

Po krajšem premoru se v teniško karavano vrača Novak Đoković, ki bo danes preizkusil rimski pesek.
Tim Erman 4. 5. 2026 | 11:12
Preberite več
Šport  |  Drugo
Tenis

Južni Tirolec nadaljuje svoj sanjski niz

Jannik Sinner, številka 1 svetovne teniške lestvice, je v madridskem finalu gladko ugnal Alexandra Zvereva.
3. 5. 2026 | 19:12
Preberite več
Šport  |  Tenis
Huzhou

Veronika Erjavec v finalu in pred najboljšo uvrstitvijo v karieri

Slovenska teniška igralka Veronika Erjavec je na turnirju na Kitajskem odlično razpoložena. Na vseh obračunih še ni oddala niti niza.
2. 5. 2026 | 16:04
Preberite več
Video
Novice  |  Slovenija
Od srede do srede

Markeš: Nastaja koalicija lažnivcev

Delova komentatorja Janez Markeš in Ali Žerdin sta tokrat razpravljala o trumpizmu v Sloveniji.
6. 5. 2026 | 18:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Okolje
Pesticidi v hrani

Rekorderka paprika z ostanki 17 različnih pesticidov

Evropska agencija za varnost hrane ocenjuje, da je tveganje ljudi za zdravje nizko. PAN Europe pa opozarja na spregledano tveganje koktajla pesticidov.
Maja Prijatelj Videmšek 6. 5. 2026 | 16:15
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Policijska uprava Ljubljana

Že drugi napad na žensko v enem dnevu v Šiški, njeno življenje ogroženo

Ženska z osumljencem ni v partnerskem razmerju, po podatkih policistov motiv napada nanjo še ni pojasnjen.
6. 5. 2026 | 13:41
Preberite več
Premium
Gospodarstvo  |  Novice
Proizvodnja elektrike

Sončne elektrarne so prehitele vse druge vire skupaj

V sončnih prazničnih dneh je cena elektrike zaradi velike proizvodnje sončnih elektrarn za več ur na dan padla globoko v negativno smer.
Borut Tavčar 6. 5. 2026 | 13:58
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
VLAK

Zakaj je vlak prava izbira (video)

Od potniške blagajne in kartomata do aplikacije, od prvega razreda do prostora za kolo: vlak ponuja veliko in je odlična izbira za prevoz v službo.
11. 4. 2026 | 08:28
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nova era dostave
Vredno branja

Spremembe na pošti: po novem boste tam lahko urejali vse to

Od plačila položnic do vozniškega izpita: pošta postaja bližnja točka za urejanje vsakdanjih in uradnih zadev.
Promo Delo 7. 5. 2026 | 09:18
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Česa se boji Evropa?

V podkastu Tehnološki velikani sta razpravljala Peter Kos in David Bevc.
Gregor Knafelc 7. 5. 2026 | 10:54
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Nakup, gradnja ali prenova: kako sprejeti prave odločitve

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Delo 7. 5. 2026 | 10:49
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Šport
Sponzorstvo

Podpora športu v podjetje privablja boljše kadre

Odločitev, kateri šport podpreti kot sponzor, je za podjetje morda pomembnejša, kot se zdi; gre za podporo zaposlenih.
Milka Bizovičar 7. 5. 2026 | 06:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Sedenje je novo kajenje

Narejeni smo za gibanje – ne za sedenje

Zdravje ogroža že od šest do osem ur sedenja na dan med delom za računalnikom, gledanjem televizije ali dolgotrajno vožnjo, tudi ob redni telovadbi.
Maja Južnič Sotlar 7. 5. 2026 | 06:00
Preberite več
Video
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Tehnološki velikani

Suvereni oblak: zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje

V podkastu Tehnološki velikani sta razpravljala Peter Kos in David Bevc.
Gregor Knafelc 6. 5. 2026 | 13:53
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Ferplej

Rdeči karton nekaterim staršem na tribuni

Ferplej je med temeljnimi vrednotami športa, moralo na igrišču določajo tudi navijači.
Milka Bizovičar 30. 4. 2026 | 06:00
Preberite več

Več iz teme

Novak ĐokovićRimmastersItalijaJannik Sinner

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Tenis
Novak Đoković

Đoković pihal na dušo Italijanom: To je najpomembnejša država

Srbski zvezdnik se pred vrnitvijo v Rim ni pogovarjal le o tenisu.
Blaž Potočnik 7. 5. 2026 | 14:54
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Vredno branja

V petek izide priloga Giro 2026

V športni redakciji Dela smo pripravili posebno prilogo Giro 2026, v kateri bo mogoče najti bogat nabor kolesarskih vsebin. Delu bo priložena v petek, 8. maja.
Delo 7. 5. 2026 | 14:51
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Lesce

Na železniški postaji poskus ropa s strelnim orožjem

Poskus ropa se je zgodil na železniški postaji v Lescah. Storilec, ki je že v priporu, je strelno orožje tudi sprožil. Poškodovan ni bil nihče.
7. 5. 2026 | 14:32
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

V izraelskem napadu na Gazo ubit sin glavnega pogajalca Hamasa

To je že četrti od sedmih sinov Halila al Haje, ki so bili ubiti v izraelskih operacijah. Palestinsko gibanje pravi, da gre za nadaljevanje pritiska na Hamas.
7. 5. 2026 | 14:06
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Real Madrid

Mourinho Perezu postavil tri pogoje za vrnitev

Portugalec naj bi Florentinu Perezu v morebitnih pogovorih o vrnitvi postavil tri jasne zahteve.
Blaž Potočnik 7. 5. 2026 | 14:02
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Lesce

Na železniški postaji poskus ropa s strelnim orožjem

Poskus ropa se je zgodil na železniški postaji v Lescah. Storilec, ki je že v priporu, je strelno orožje tudi sprožil. Poškodovan ni bil nihče.
7. 5. 2026 | 14:32
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

V izraelskem napadu na Gazo ubit sin glavnega pogajalca Hamasa

To je že četrti od sedmih sinov Halila al Haje, ki so bili ubiti v izraelskih operacijah. Palestinsko gibanje pravi, da gre za nadaljevanje pritiska na Hamas.
7. 5. 2026 | 14:06
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Real Madrid

Mourinho Perezu postavil tri pogoje za vrnitev

Portugalec naj bi Florentinu Perezu v morebitnih pogovorih o vrnitvi postavil tri jasne zahteve.
Blaž Potočnik 7. 5. 2026 | 14:02
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
ZMAGUJEMO SKUPAJ

Najboljši slovenski kolesar in gradbišče?

Podpora športu in izobraževanju razkriva, kako nastajajo dolgoročni rezultati skozi znanje, sodelovanje in premišljeno delo.
4. 5. 2026 | 09:34
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Velik nakup, prazen račun? Slovenci vse pogosteje izberejo to pot

V vsakdanjem življenju se pogosto dogaja, da nas presenetijo nenačrtovani stroški ali pa se naše trenutne potrebe spremenijo.
Promo Delo 9. 4. 2026 | 10:10
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
PREVERITE

Zavarovanje po novem? Čakanja je konec.

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
1. 4. 2026 | 15:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Novinec iz Vietnama izziva avtomobilske velikane

VinFast, mlada vietnamska avtomobilska znamka, stavi na električno mobilnost, dolgo garancijo in samozavesten vstop na evropski trg.
5. 5. 2026 | 14:15
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Revma: kako ublažiti jutranjo okorelost sklepov?

Bolečine v sklepih in okorelost niso le znaki staranja, lahko gre za revmatsko bolezen. Kako jo prepoznati in zakaj je fizioterapija korak k boljšemu življenju?
Promo Delo 5. 5. 2026 | 09:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Matične celice: nove možnosti regenerativnega zdravljenja

Članek predstavlja sodobne pristope zdravljenja z matičnimi celicami v ortopediji.
Promo Delo 4. 5. 2026 | 13:18
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

V maju razpisanih 12 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
Promo Delo 4. 5. 2026 | 09:00
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Od laboratorija do trga: nova faza slovenskega inovacijskega razvoja

Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
6. 5. 2026 | 09:03
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Poklicne šole pred veliko spremembo (video)

Poklicno izobraževanje pri nas je pred spremembami, ki bodo odločale o tem, ali bo sistem ostal na robu zanimanja ali pa bo postal ključni motor razvoja.
15. 4. 2026 | 09:50
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Ko zgodovina Ljubljane zaživi na krožniku

Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
5. 5. 2026 | 09:21
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Dan Slovenske vojske 2026 v Novem mestu

Slovenska vojska vabi na celodnevno družinsko prireditev s koncertom in dobrodelno noto.
Promo Delo 4. 5. 2026 | 13:26
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
TIMBILDING

Najbolj priljubljeni programi ta hip

V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
Promo Delo 16. 4. 2026 | 11:03
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Hiša brez stresa: od prve ideje do vselitve z enim partnerjem

Gradnja doma je ena največjih investicij v življenju, a ni nujno tudi največji vir skrbi. Celostna gradbena storitev podjetja Xella Slovenija je rešitev.
5. 5. 2026 | 14:31
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zgodba podjetnice: ta trgovec je verjel v njen izdelek

Ko je Natalija Ogorevc doma pripravljala svoje prve granole, si ni predstavljala, da bo njena ideja nekoč pristala na policah trgovin po vsej Sloveniji.
Promo Delo 6. 5. 2026 | 11:58
Preberite več
Promo
Kultura  |  Oder
Vredno branja

Spektakel, ki prebuja prestolnico

V okviru 74. Ljubljana Festivala se bo Gallusova dvorana Cankarjevega doma ob koncu avgusta prelevila v prizorišče vrhunskega simfoničnega dialoga.
Promo Delo 5. 5. 2026 | 11:01
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Motorist naj bo

Razmišljate o tem, da bi postali motorist? Ta odločitev zahteva premislek, nato pa tudi pravo pripravo, opremo in ustrezno zaščito.
Promo Delo 5. 5. 2026 | 12:33
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Nova generacija slovenskih podjetnikov pred veliko priložnostjo

Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
Promo Delo 6. 4. 2026 | 09:49
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo