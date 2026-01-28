  • Delo mediji d.o.o.
    Tenis

    Đoković po zmagi: Bil sem na poti domov

    Srbski teniški igralec Novak Đoković je napredoval v polfinale odprtega prvenstva Avstralije, potem ko je Lorenzo Musetti dvoboj zaradi poškodbe predal.
    Srbski teniški igralec Novak Đoković bo nastopil v polfinalu. Svojega nasprotnika še čaka. FOTO: Martin Keep/AFP
    Srbski teniški igralec Novak Đoković bo nastopil v polfinalu. Svojega nasprotnika še čaka. FOTO: Martin Keep/AFP
    T. E.
    28. 1. 2026 | 08:20
    28. 1. 2026 | 08:25
    1:58
    Novak Đoković je tretji polfinalist odprtega prvenstva Avstralije. Srbski teniški zvezdnik je zmagovalec četrtfinalnega dvoboja z Italijanom Lorenzom Musettijem, ki je moral dvoboj v tretjem nizu zaradi poškodbe predati, potem ko je slavil v prvih dveh.

    Prvi niz je bolje začel desetkratni zmagovalec grand slama v Avstraliji in je povedel z 2:0, a je Musetti ujel pravi ritem in osvojil naslednje štiri igre. Prednosti »breaka« do konca niza ni spustil iz rok in ga je dobil s 6:4. V drugem nizu so navijači v Rod Laver areni videli štiri odvzeme servisa, tri v prvih treh igrah in zadnjega v deveti igri, ki jo je dobil Italijan in tako zapečatil drugi niz.

    Toda že po koncu tretje igre naslednjega niza je Musetti zahteval zdravniški premor, po katerem se je vidno težje premikal po igrišču. Potem ko je Đoković povedel s 3:1, je 23-letnik dvoboj predal. V intervjuju po tekmi je zmagovalec 24 naslovov za grand slam priznal, da je bil že na poti domov.

    »Res mi je žal zanj, bil je veliko boljši igralec, danes sem bil na poti domov,« je začel 38-letnik. »Biti v četrtfinalu turnirja za grand slam in imeti prednost dva proti nič v nizih ter imeti popoln nadzor, tako nesrečno. Res mu želim hitro okrevanje, danes bi moral biti zmagovalec.«

    Đoković se bo v polfinalu tekmovanja pomeril z zmagovalcem dvoboja med Jannikom Sinnerjem in Benom Sheltonom.

