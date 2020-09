Đoković po številu naslovov na mastersih prehitel Nadala

V Roland Garros se odpravlja s prestižno lovoriko v žepu

Đoković (levo) je v finalu premagal Argentinca Diega Schwartzmana. FOTO: Clive Brunskill/AFP

je zmagovalec teniškega mastersa ATP serije 1000 v Rimu z nagradnim skladom 3,854 milijona evrov. Đoković je osvojil svojo še 36. lovoriko na teniških ATP-mastersih, kar je nov rekord., ki ostaja pri 35 osvojenih mastersov. Skupno je Srb osvojil svojo 81. turnirsko zmago.Prvi igralec sveta je v desetem finalu na rimskem pesku za peto lovoriko na odprtem prvenstvu Italije premagal osmega nosilca Argentinca, ki v finalu Srbu v eni uri in 54 minutah dvoboja ni uspel vzeti niza.Čeprav se je v svojem premiernem finalu v Rimu trudil, je imel Srb ves čas nadzor nad igro. V prvem nizu, ki ga je na koncu dobil s 7:5, je bil Srb še videti ranljiv, v drugem, ki ga je dobil s 6:3, pa dvoma ni bil, prvi igralec sveta je le še dokončal delo., ko je pripravil senzacijo in izločil lanskega nosilca naslova rimskega turnirja Španca Rafaela Nadala, ki je lani Đokovića zaustavil v finalu.Đoković je v Rimu slavil že petkrat, naslovom v letih 2008, 2011, 2014, 2015 je dodal še letošnjega koronskega. Đoković je, ko so ga izločili v osmini finala, potem ko je z žogico udaril linijsko sodnico, z zmago v Rimu nekoliko zacelil ranjeni ego. Na turnir v Roland Garros se tako odpravlja s prestižno lovoriko v žepu.