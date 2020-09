FOTO:Đoković pobegnil novinarjem, a se je kasneje pisno opravičil

Zgodilo se je ob koncu 11. igre, ko je Đoković izgubil servis



Odprto prvenstvo Združenih držav Amerike v tenisu je sinoči doživelo presenetljiv preobrat., prvega igralca sveta in prvega favorita za zmago na letošnjem drugem grand slamu sezone, so diskvalificirali, potem ko je z žogico zadel linijsko sodnico v vrat. Incidenta novinarjem ni pojasnil, se je pa kasneje opravičil.Đoković je bil v dvoboju osmine finala US Opna vsekakor prvi favorit proti 20. nosilcu. A je v četrtfinale presenetljivo napredoval Španec, potem ko je v prvem nizu vodil s 6 : 5. Pred praznimi tribunami teniškega igrišča na stadionu Arthurja Asha se je zgodil presenetljiv preplet dogodkov, ki je zapečatil usodo prvega igralca sveta.Zgodilo se je ob koncu 11. igre, ko je Đoković izgubil servis. Srb je žogico, ki je ni več potreboval, z loparjem odbil z igrišča, a pri tem nehote zadel linijsko sodnico v vrat. Ta je padla po tleh in se držala za vrat,Srb je stekel k njej in se ji opravičil. Dvoboj je bil prekinjen. Po desetminutnem pogovoru s sodniki je Đoković šel do tekmeca, mu segel v dlan ter brez komentarja in mirno zapustil igrišče.Čeprav njegovo dejanje ni bilo namerno, prav tako žogice ni udaril v jezi in se je takoj po dejanju zavedel, kaj je storil, pa je nadzornik na tekmi uporabil pravilo, ki igralcem prepoveduje, da bi telesno poškodovali sodnike, uradne osebe, druge igralce ali gledalce na turnirju. Namerno ali nenamerno. Za tak primer tako ni predvidena kazen odvzema točke ali igre, sodnik lahko poseže po takojšnji diskvalifikaciji, če se tako odloči.Đoković je odšel z igrišča, ne da bi pojasnil dejanje, in se odpeljal z avtom proti najetemu domu. Do uradnikov je prišla vest, da se ne bo vrnil, da bi ponudil razlago. Kasneje je prek družbenih omrežij poslal opravičilo, napisano v angleščini in srbščini, v katerem je v celoti prevzel odgovornost za svoje ravnanje.Srbski zvezdnik je s tem neslavno začel pohod proti 18. grand slamu in lovu za dosežki Španca, ki je osvojil 19 turnirjev za veliki slam, ter, ki jih ima 20. Letos je bil sicer na igrišču neporažen, saj je dobil vseh 26 obračunov.Đoković po diskvalifikaciji ne bo prejel nobenih točk za lestvico ATP, poleg tega pa ne bo dobil denarne nagrade za preboj v osmino finala. Ta znaša 250.000 ameriških dolarjev, so še sporočili organizatorji turnirja, ki ne izključujejo niti možnosti, da bodo prvega igralca sveta dodatno oglobili. Zagroženakazen znaša 20.000 ameriških dolarjev. Incident je velik udarec za Đokovića, ki je ustaljena razmerja v tenisu vznemiril že z ustanovitvijo od združenj ATP in WTA ločenega združenja profesionalnih igralcev.Nadal in Federer sta že pred časom odpovedala turnir v ZDA, kar pomeni, da v drugem delu izločilnih bojev na igriščih Flushing Meadowsa ni več igralcev, ki so že kdaj osvojili turnir za grand slam. Đoković je postal šele tretji igralec v odprti dobi, ki so ga izključili s turnirja zaradi nešportnega vedenja. Leta 1990 je bil na odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu diskvalificiran. Leta 2000 pa jena podoben način zapustil Roland Garros.V četrtfinale so napredovali tako še Kanadčan(12. nosilec), Hrvat(27. nosilec) in Nemec(peti nosilec).Ženski četrtfinale pa so si priigrale Američanka Jennifer Brady (28.), Kazahstanka(23.), Japonka(4.) in Američanka, ki je pripravila največje presenečenje dneva na igrišču.Rogersova, šele 93. igralka svetovne lestvice, je namreč s 7 : 6 (5), 3 : 6, 7 : 6 (6) po dveh urah in 40 minutah igre izločila šesto nosilko. Sedemindvajsetletna Američanka je rešila tudi štiri zaključne žogice za zmago Kvitove.Potem ko je prejšnji mesec v Lexingtonu Rogersova premagala tudi rojakinjo, si je z zmago nad Kvitovo priigrala prvi četrtfinale na OP TDA, kjer se bo pomerila ali z zmagovalko 2018 Osako ali s 14. nosilko, Estonko