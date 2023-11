Đoković pogrešal otroka, razmišlja o Nadalu in mladih izzivalcih

V nadaljevanju preberite:

Z malce prijateljeve pomoči ima Novak Đoković priložnost, da izjemno sezono, v kateri je osvojil tri turnirje za grand slam ter ujel (23) in prehitel (24) Rafaela Nadala na večni lestvici, konča sanjsko – z rekordno sedmo zmago na zaključnem turnirju ATP. Z njo bi prekosil še enega velikega tekmeca – Rogerja Federerja. Toda v Torinu ga v jutrišnjem polfinalu čaka morda najvišja ovira, Carlos Alcaraz, ki bi rad postal najmlajši šampion finalnega mastersa po Petu Samprasu leta 1991, in je spet vroč.

Španec, ki so mu očitali, da ob koncu sezone popušča, je s 6:4 in 6:4 suvereno premagal Danila Medvedjeva, ki se je že uvrstil v polfinale in morda (podzavestno) ni dal iz sebe 100 odstotkov. Rus tako tudi ni šel na roko Alexandru Zverevu in se bo v drugem polfinalu srečal z domačim zvezdnikom Jannikom Sinnerjem.

