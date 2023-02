Đoković saniral poškodbo, upa na pot v ZDA

Novak Đoković je napovedal, da bo naslednji teden nastopil na turnirju v Dubaju. Potrdil je tudi, da še čaka na odgovor, ali bo letos lahko nastopil na turnirjih v ZDA, se pa s tem ne obremenjuje preveč, poroča srbska agencija Tanjug.

»Poškodba je preteklost, približujem se stoodstotni pripravljenosti, imam pa še kaj za postoriti. Jutri potujem v Dubaj, ne glede na raven turnirja so moja pričakovanja vedno najvišja. Za turnirje v ZDA pa ne vem, to ni v mojih rokah. Veseli me, da sem dobil podporo direktorjev v Indian Wellsu in Miamiju. Upam, da bo tudi tretja stran pozitivno odgovorila, to pa je tudi vse, kar lahko za zdaj rečem,« je dejal Đoković.

Srbski zvezdnik je še enkrat podaril, da mu ni prioriteta obdržati prvo mesto na lestvici ATP, ampak si želi predvsem ostati zdrav, da bi lahko igral na vseh turnirjih za grand slam.

»Če sem zdrav, vem, da lahko dobim vsak turnir,« meni Srb. Ta se je s Steffi Graf izenačil po številu tednov na prvem mestu, naslednji teden pa bo s številko 378 rekorder sam.

Tenisu je podredil življenje

»Neštetokrat sem rekel, da mi je tenis vse v življenju, popolnoma sem se mu podredil. Imam veliko ekipo in družino, ki mi stoji ob strani. Upam, da bo vse tako še nekaj časa. A v tej fazi moje kariere se zavedam, da bom moral vložiti še več naporov, da bi zadržal korak z mladimi igralci, ki prihajajo,« se svojih let zaveda Đoković. Vseeno bi si vendarle še enkrat želel odigrati finale Pariza s »kraljem« peščenih igrišč Rafaelom Nadalom, Špancem s še večjimi težavami zaradi poškodb.

»Nadal je definitivno moj največji rival. Generacijsko sva blizu, na nek način sva skozi turnirje skupaj odrasla. Ko je zdrav in pripravljen, je na vrhu, še posebno na pesku. Prepričan sem, da bo še igral in zmagoval. Lepo bi bilo, če bi se v Parizu srečala v finalu,« je svojo željo izrazil zmagovalec 93 turnirjev, od tega 22 za grand slam.

Đoković je napovedal, da bo pred Roland-Garrosom na pesku zagotovo igral na turnirjih v Banjaluki in Monte Carlu, drugih peščenih turnirjev pa še ne more potrditi.