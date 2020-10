Đoković se je ogreval le prvi niz za svoj deseti polfinale

Ljubljana - Na odprtem teniškem prvenstvu Francije v Parizu so znani polfinalni pari. Pri dekletih sta to Nadia Podoroska – Iga Swiatek ter Petra Kvitova – Sofia Kenin, v moški konkurenci pa Rafael Nadal – Diego Schwartzman in Stefanos Tsitsipas – Novak Đoković.



Včeraj sta bila najprej na sporedu zadnja dva četrtfinala pri ženskah. Petra Kvitova je premagala Nemko Lauro Siegemund s 6:3, 6:3, v ameriškem obračunu pa je Keninova vpisala prvo zmago v dvobojih z Danielle Collins s 6:4, 4:6 in 6:0.



Tridesetletna Kvitova, dvakratna zmagovalka Wimbledona, ima edina izkušnje s polfinalom v Roland Garrosu; izgubila ga je leta 2012 proti Rusinji Mariji Šarapovi.



Na poti do uvrstitvi med štiri najboljše še ni izgubila niza. Podobno impresivno statistiko ima v drugem polfinalu mlada Poljakinja – v petih dvobojih do polfinala je oddala le dvajset iger. Danes se je Swiatekova uvrstila tudi v polfinale dvojic.



Tekmica Kvitova za vstop v finale bo zmagovalka letošnjega odprtega prvenstva Avstralije in šesta igralka sveta. Za 21-letno Keninovo, rojeno v Moskvi, je to drugi najboljši rezultat na grand slamih. Pet let starejšo rojakinjo je premagala prvič v treh dvobojih, za zmago pa je potrebovala dobri dve uri igre.

Španec zagrozil v prvem nizu

Nato so na osrednji stadion Philippe-Chatrier v Roland Garrosu stopili še moški. Grk Stefanos Tsitsipas je v manj kot dveh urah premagal Rusa Andreja Rubleva s 7:5, 6:2, 6:3, zadnji obračun med prvim nosilcem Novakom Đokovićem in Špancem Pablom Carrenom Busto pa se je končal po dobrih treh urah (4:6, 6:2, 6:3, 6:4).



Obračun je bil ponovitev dvoboja v osmini finala odprtega prvenstva ZDA v začetku septembra letos, ki se je končal z eno najbolj odmevnih diskvalifikacij v zgodovini tenisa. Srb je namreč z žogico zadel linijsko sodnico in moral zapustiti New York.



V statistki sezone je to edini poraz Đokovića (32:1), ki je tedaj Špancu omogočil pot v četrtfinale in nato izenačitev dosežka kariere na grand slamih. Pablo Carreno Busta je bil tokrat prekratek za drugi zaporedni polfinale na grand slamih. Dobil je sicer prvi niz, v naslednjih treh pa je Đoković uveljavil svojo kakovost in se desetič uvrstil v polfinale Roland Garrosa.



Danes sta na sporedu ženska polfinale, moški pa se bodo merili v petek.