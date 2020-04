Đoković se ne bo cepil, četudi bi ogrozil kariero

Beograd

Nole je številka 1 svetovnega tenisa. FOTO: Reuters

Začetek šele jeseni

- Svetovna teniška številka ena,, ki je znan po svojem človekoljubnem delovanju, je tudi velik zagovornik svobodnega odločanja o cepljenju. Svojega stališča ni spremenil niti v času pandemije. Nasprotoval bi obveznemu cepljenju proti novemu koronavirusu, če bi to bilo pogoj, da bi lahko teniški igralci potovali na turnirje.»Osebno sem proti cepljenju. Ne bi si želel, da me kdo prisili, da dobim cepivo, da bom lahko potoval,« je v nedeljo opozoril številka ena svetovne teniške jakostne lestvice ATP.Srbski zvezdnik je govoril na video konferenci na njegovem facebooku na pravoslavno veliko noč. »Mi (igralci) bomo morali potovati. Mislim, da bo to izziv številka ena. Če bo (cepljenje) postalo obvezno, kaj se bo zgodilo? Moral bom sprejeti odločitev, ali se bom cepil ali ne. To je trenutno moje mnenje. Ali se bo spremenilo, ne vem,« je dejal Đoković.Trenutno ni cepiva proti virusu, zaradi katerega je umrlo 165.000 ljudi po vsem svetu. Tako kot preostali športni svet je tudi tenis v popolni ohromitvi od začetka marca. Uradno sta turneji ATP in WTA prekinjeni do sredine julija, turnir za grand slam v Wimbledonu je bil odpovedan prvič po drugi svetovni vojni.Đoković je ocenil, da se turnirji ne bodo znova začeli pred septembrom ali oktobrom. »Sezona se bo znova uradno začela, ko bodo vsi stoodstotno prepričani, da se bodo ljudje lahko vrnili, da ni tveganja, da so ljudje odporni na virus, kar pa zahteva čas. Rešitev bi lahko bila, če bi potovanje na turnirje omejili na eno državo ali regijo,« je dejal.