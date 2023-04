Đoković še ne bo dočakal Alcaraza in Nadala

Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković se je ponedeljek vrnil na vrh svetovne lestvice ATP, ker je dotlej vodilni Carlos Alcaraz izpadel v polfinalu turnirja v Miamiju. Izboljšale pa so se tudi njegove možnosti, da bo ostal številka 1 tudi po prvih postajah sezone na peščenih igriščih.

Alcaraz je namreč odpovedal nastop v Monte Carlu zaradi artritisa na levi roki in težav s hrbtnimi mišicami, prijavo pa je umaknil tudi njegov sloviti španski rojak Rafael Nadal. Kar 11-kratni zmagovalec monaškega turnirja si še ni povsem opomogel po poškodbi mišice, ki povezuje stegnenico s spodnjim delom hrbta. Ob sobotnem začetku bo drugi nosilec Grk Stefanos Cicipas, ki je v Monte Carlu zmagal v zadnjih dveh sezonah.

Đoković je nastopil v Monte Carlu 15-krat in ga osvojil le v letih 2013 in 2015 ob skupnem izkupičku 35 zmag in 13 porazov, zato ne bo potreboval dodatne motivacije. Hkrati pa vendarle ne skriva želje, da bi tretjič v karieri (po letih 2016 in 2021) prišel trofeje na največjem turnirju na pesku – Roland-Garrosu. Če bi mu uspelo, bi s 23 lovorikami na turnirjih za grand slam sam prevzel prvo mesto na večni lestvici, ki si ga zdaj deli z Nadalom.