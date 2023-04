Đoković se že v osmini finala poslavlja od kneževine

Novak Đoković, teniška številka 1 na svetu, je na turnirju v Monte Carlu z nagradnim skladom 6.228.295 evrov izpadel v osmini finala. Prvi nosilec mastersa 1000 je izgubil proti 16. nosilcu, Lorenzu Musettiju, potem ko je imel težave z začetnim udarcem. Komaj 21-letni Italijan je bil od prvega igralca sveta boljši s 4:6, 7:5 in 6:4.

Đoković, dvakratni zmagovalec v Kneževini v letih 2013 in 2015, je tokrat na moker in hladen dan na Azurni obali osemkrat izgubil igro na svoj začetni udarec, preden je klonil proti 14 let mlajšemu Musettiju. "Občutek po takšni igri je grozen, pošteno povedano. Ampak čestitam mu. V pomembnih trenutkih je ostal trden in to je to," je po porazu dejal Đoković.

Kot v Roland Garrosu, le da je tokrat Musetti dokončal delo

Srb je vodil z nizom in brejkom proti Musettiju, a mu je italijanski mladenič vrnil v slabem drugem nizu in nato zmagal v odločilnem tretjem, potem ko je deževna ploha prekinila dvoboj za eno uro. Musetti se bo v četrtfinalu pomeril z rojakom Jannikom Sinnerjem, ki je premagal Poljaka Huberta Hurkacza.

21-letni Musetti je dosegel uspeh kariere v Monaku. Foto: AFP

"Trudim se, da ne bi jokal, ker to so zame sanje," je po dvoboju dejal Musetti, ki je proti Đokoviću leta 2021 vodil z dvema nizoma prednosti na Roland Garrosu, potem pa izgubil. "Premagati Novaka je zame nekaj izjemnega," je še dodal Italijan.

V osmini finala Monte Carla je izpadel tudi olimpijski prvak, Nemec Alexander Zverev, ki ga je po malo več kot treh urah s 3:6, 7:5 in 7:6 (9) premagal peti igralec sveta, Rus Danil Medvedjev.